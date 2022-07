Black Wings verlängern mit Angreifer 

Die Steinbach Black Wings Linz verlängern mit Jakob Mitsch für eine weitere Saison. „Jakob ist ein energiegeladener Spieler, der uns mit seiner dynamischen Spielweise sicher weiterhelfen wird“, sagt Trainer Philipp Lukas.

Der 23-jährige Angreifer feierte in der Saison 202/21 sein Debüt für die Linzer in der höchsten österreichischen Eishockey-Spielklasse. Mitsch soll auch in der kommenden Spielzeit sowohl für die Black Wings als auch für die Steel Wings zum Einsatz kommen.

„In den vergangenen drei Jahren ist mir der Klub wirklich ans Herz gewachsen“, wurde Mitsch in einer Klubaussendung zitiert.