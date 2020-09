Formel 1: Hamilton flog in Sotschi zur 96. Pole

Für Hamilton war es die 96. Pole Position in seiner Karriere. Sebastian Vettel blieb bei einem Crash mit seinem Ferrari im zweiten Quali-Abschnitt offenbar unverletzt.

Vor dem zehnten WM-Lauf des Jahres führt Hamilton die Gesamtwertung mit 55 Punkten Vorsprung vor dem Finnen Bottas an. Gewinnt der 35-Jährige das Rennen am Sonntag (13.10 Uhr/live ORF 1 und Sky), würde er den Siegrekord von Michael Schumacher, der lange Zeit als unantastbar gegolten hatte, egalisieren. Der Deutsche holte in seiner Karriere 91 Grand-Prix-Siege.

Ergebnisse des Qualifyingsm Samstag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:31,304 Min. - 2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,563 Sek. - 3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,652 - 4. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1,013 - 5. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,060 - 6. Carlos Sainz (ESP) McLaren +1,246 - 7. Esteban Ocon (FRA) Renault +1,320 - 8. Lando Norris (GBR) McLaren +1,543 - 9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,696 - 10. Alexander Albon (THA) Red Bull +1,704 - 11. (in Q2 ausgeschieden) Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:33,239 - 12. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:33,249 - 13. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:33,364 - 14. George Russell (GBR) Williams 1:33,583 - 15. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,609 - 16. (in Q1 ausgeschieden) Romain Grosjean (FRA) Haas 1:34,592 - 17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:34,594 - 18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:34,681 - 19. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:35,066 - 20. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:35,267