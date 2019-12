Wenn der Bürgermeister, der Dechant und der Arzt das Tempo vorgeben

Darunter im Staffellauf (13.40), wobei ein Trio die drei mal 850 Meter lange Strecke bereits hinter sich gebracht hat: Bürgermeister Wolfgang Oberlehner, Dechant Johann Padinger und Arzt Alfons Orthofer bewältigten ihr Rennen schon vor einigen Tagen. "Die Zeit, die sie gebraucht haben, ist allerdings geheim", erklärt Silvesterlauf-Organisator Hubert Lang. Die Idee dahinter ist, dass heute nicht nur die schnellsten Staffeln belohnt werden, sondern auch jene, die der geheimen Zeit am nächsten kommen. Wie schnell es das Trio angegangen ist? "Ich bin mir sicher, dass jeder von uns mit dieser Leistung seine Altersklasse gewonnen hätte", sagt Oberlehner scherzend.

Gute Bedingungen

Zwei bis drei Grad, kein Niederschlag und dazu ein bisschen Wind: Geht es nach dem Wetterbericht, steht einer Tempobolzerei beim "Lauf der Asse" nichts mehr im Weg. Den Kenianern Davis Kiplangat und Robert Keter wird über die 6800 Meter sogar der von Leonard Komon (Ken) gehaltene Streckenrekord von 18:32 Minuten aus dem Jahr 2012 zugetraut. Bei den Damen greift ihre Landsfrau Eva Cherono über 5100 Meter die bei 15:38 Minuten stehende Bestmarke von Ruth Jebet (Bahrain) aus 2017 an. Aber kommen Kenianer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt überhaupt auf Betriebstemperatur? "In der Vergangenheit habe ich schon oft darauf gehofft, dass sie bei Kälte nicht so schnell sind", erklärt Andreas Vojta, der von der Papierform her der aussichtsreichste Österreicher auf einen Spitzenplatz ist. "Aber diese Theorie ist mir noch nie aufgegangen", sagt der 30-jährige Niederösterreicher.

Großer Andrang auch in Wels

Das Laufevent in Peuerbach steuert mit 920 Voranmeldungen auf den Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr (980) zu. Nennungen sind heute noch möglich. Noch mehr Läufer werden beim Silvesterlauf in Wels erwartet, bei dem traditionell weniger das Tempo, sondern mehr der Volkslauf-Charakter im Vordergrund steht. Mehr als tausend Sportler werden in der Messestadt auf den Beinen sein. (pue)

Silvesterläufe in Oberösterreich

Es gibt viele Möglichkeiten, um das Jahr laufend zu beenden:

Welser Sparkassen Silvesterlauf: ab 13.30 Uhr mit Start und Ziel am Stadtplatz, Hauptlauf über 5 Kilometer um 14 Uhr

Hypo Silvesterlauf Linz: Ab 14 Uhr mit Start und Ziel am Hauptplatz, Hauptlauf über sechs Kilometer um 15 Uhr

Raiffeisen Silvesterlauf in Peuerbach: Ab 12 Uhr mit Start und Ziel auf der Hauptstraße, Volkslauf über 6800 Meter um 12.45 Uhr; „Lauf der Asse“: Damen um 14.15 Uhr, Herren um 15 Uhr

Gmundner Silvesterlauf: Hauptlauf um 14 Uhr über 6,2 Kilometer mit Start und Ziel am Stadtplatz

Silvesterlauf in Pucking: Ab 12 Uhr mit Start und Ziel vor dem Spektrum, Hauptlauf über fünf Kilometer um 12.30 Uhr

Silvesterlauf in Aurolzmünster: Ab 13.30 Uhr mit Start und Ziel vor der Hauptschulhalle, Hauptlauf über sieben Kilometer um 14 Uhr

