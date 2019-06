Handball: Krems holte gegen Hard den vierten Meistertitel

Am Samstag setzte sich das von Ibish Thaqi gecoachte Team im fünften und entscheidenden Spiel der "best of five"-Finalserie vor eigenem Publikum gegen Hard mit 27:22 (15:11) durch. Damit ging für die Niederösterreicher eine 42 Jahre währende Durststrecke zu Ende.

