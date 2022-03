Gmunden will Platz zwei, Wels ins Viertelfinale

Bei den Oberwart Gunners starten die Gmundner Basket Swans am Sonntag (17.30 Uhr) in die Platzierungsrunde der Basketball-Bundesliga. Dabei geht es vor allem darum, sich eine perfekte Ausgangsposition für das Viertelfinale zu sichern, und dem derzeit unantastbaren Tabellenführer BC Vienna so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen.

Die Gmundner wollen dabei ihren zweiten Tabellenplatz festigen, den man zuletzt trotz der eben erfolgten Punkteteilung einzementieren konnte. Benedikt Güttl wird krankheitsbedingt noch ausfallen. Auch Carlos Novas Mateo ist mit einem verrenkten Nacken fraglich. Über seinen Einsatz werden am Ende die Physiotherapeuten und der Teamarzt entscheiden. Daniel Friedrich wird wieder einmal zum "Maskenmann", um die lädierte Nase zu schonen.

Die Welser Raiffeisen Flyers leisteten am Donnerstag mit dem eigenen 82:69-Sieg über Oberwart zum Grunddurchgangsabschluss nicht nur den Gmundnern Schützenhilfe im Kampf gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn. Die Welser verließen damit auch selbst das Tabellenende. Jetzt spielen sich die Flyers gemeinsam mit drei Konkurrenten die letzten beiden freien Plätze im Viertelfinale aus. Zum Auftakt treten die Welser heute (20 Uhr) daheim gegen die Vienna Timberwolves an.