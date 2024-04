Rafael Nadal: Ein "König" auf der Welle

Rafael Nadal befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seiner Abschiedstournee im Tennis-Zirkus. Auch wenn der erklärte "Sandplatz-König" nach langer verletzungsbedingter Leidenszeit nur noch auf Position 512 der Weltrangliste aufscheint, mobilisiert er unverändert die Massen – erst recht in seiner spanischen Heimat. "Caja Mágica" – zu Deutsch Zauberkiste – nennt sich der 17 Hektar große Sportkomplex in Madrid, wo sich Nadal mit einer starken kämpferischen Leistung in das Achtelfinale des ATP Masters 1000 spielte.

Der 37-Jährige rang vor ausverkauftem Haus – 12.442 Fans hatten sich im Estadio Manuel Santana eingefunden – Pedro Cachin (Arg/Nr. 91) nach 3:02 Stunden 6:1, 6:7 (5), 6:3 nieder. Der Unterlegene hatte in Runde eins Österreichs Nummer 1, Sebastian Ofner (Nr. 45), klar geschlagen.

Nadal wirkt mit Blickrichtung French Open und Olympische Spiele in Paris fit. Er ist flott auf den Beinen, strotzt vor Energie und spart nicht mit Emotionen. Er lässt sich vom Publikum tragen – und genießt seine Auftritte vor den Augen von Ehefrau Xisca Perelló und Sohn Rafael (1) in vollen Zügen. "Es bedeutet mir alles, vor diesem großartigen Publikum zu spielen. Es macht riesigen Spaß", sagte der Champion, der nur wenig Zeit zur Erholung hat. Schon am Dienstag wartet der Tscheche Jiri Lehecka (Nr. 31) auf den "local hero".

Bei Österreichs bestem Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler ist indes die Vorfreude auf ein Heimspiel riesig. Das Duo hat für die am Sonntag beginnenden 3. SKE Danube Upper Austria Open, ein Challenger-Event der Kategorie 100, in Mauthausen genannt. "Wir wollen uns wieder in Richtung unseres Karriere-Hochs (Rang 33, Anm.) bewegen, deshalb hat dieses Turnier einen hohen Stellenwert für uns", erklärte Miedler.

