HC Linz: Wenn ein einziges Spiel den Wert einer Saison bestimmt

33:34 (15:15) sind die Handballer des HC Linz AG am Dienstag Schwaz zu Hause unterlegen. Damit braucht es ein drittes Spiel am Samstag in Tirol, um die "Best of 3"-Viertelfinalserie zu entscheiden.

Lesen Sie auch: Ein Leondinger als Herr der Ringe

"Unsere Defensive hat nicht so gut funktioniert wie noch beim Auswärtsspiel in Tirol", verwies Kapitän Christian Kislinger auf jene Deckungsvariante, bei der Moritz Bachmann und Silas Wiesinger als vorgezogene Verteidiger die Aufbaureihe der Schwazer stören. Es schien, als hätten die Tiroler die richtigen Schlüsse aus dem ersten Aufeinandertreffen vergangenes Wochenende gezogen.

"Sie hatten diesmal mehr Lösungen parat", so Kislinger, dem sein Torhüter Florian Kaiper leidtat. "Wir haben ihm zu wenig geholfen, haben ihn oft deppert ausschauen lassen", bemängelte er.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Steelvolleys und HC Linz: Wenn aus Klassenkameraden Daumendrücker werden Volleyballerinnen im Endspiel, Handballer im Viertelfinale: Zwei Sportarten, die viel mehr verbindet, als sie trennt Steelvolleys und HC Linz: Wenn aus Klassenkameraden Daumendrücker werden

Außen- und Innenwahrnehmung

Das Match am kommenden Samstag wird für die Linzer auch entscheiden, ob die auslaufende Saison als gut oder enttäuschend bewertet werden wird. Gewinnen sie, stehen sie im dritten Jahr in Folge unter den besten vier Teams Österreichs. Jener Funke Euphorie, den der Sieg im ersten Viertelfinalspiel ausgelöst hatte, würde geschürt werden. Verlieren sie aber, wird der siebente Platz im Grunddurchgang in Erinnerung bleiben, der unter dem Leistungsniveau sowie den zuletzt gestiegenen Ansprüchen des Vizemeisters liegt.

"In der öffentlichen Wahrnehmung ist das durchaus so", kennt Manager Uwe Schneider die Wichtigkeit der Außendarstellung aus diversen Sponsorengesprächen. Intern, so der ehemalige Handballer weiter, dürfe die Bewertung und Betrachtung einer ganzen Saison allerdings nicht an einem einzelnen Spiel festgemacht werden: "Die Analyse ist da wesentlich differenzierter."

Und die Analyse läuft seit Monaten praktisch parallel mit. Egal, wie die Partie am Samstag in Schwaz endet, das Gerüst des HC Linz für die kommende Saison steht bereits. Die meisten Schlüsselkräfte haben längst einen Vertrag für die kommende Spielzeit – darunter auch Spielmacher Lucijan Fizuleto, Torschützenkönig Mislav Grgic oder Kaiper.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.