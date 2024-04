Steelvolleys und HC Linz: Wenn aus Klassenkameraden Daumendrücker werden

Es sind jene Tage des Jahres, die entscheiden, ob eine Saison gut oder schlecht ist: Am Montag versuchen die Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz-Steg gegen Innsbruck ein fünftes Finalspiel (1:2 im "Best of 5") zu erzwingen. Am Dienstag (jeweils 20.15 Uhr) wollen die Handballer des HC Linz AG gegen Schwaz den Sack in der "Best of 3"-Viertelfinalserie – am Samstag gelang ein überraschender 34:30-Auswärtssieg – zumachen. Beides geht in der Mittelschulhalle Linz-Kleinmünchen über