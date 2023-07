"Beleidigende Übermacht"

Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann am Sonntag in Spielberg seinen fünften Formel-1-Grand-Prix in Folge und zog nach insgesamt sieben Siegen in neun Rennen in der Weltmeisterschaft mit einem 81-Punkte-Vorsprung davon. Der Zweitplatzierte Charles Leclerc lag in seinem Ferrari 5,2 Sekunden zurück, kam aber nur so nahe, weil Verstappen vor dem letzten Umlauf noch einmal weiche Reife aufziehen ließ, um mit der Zielflagge den Extrapunkt für die schnellste Runde abzugreifen. Die Macht-Demonstration auf dem Red-Bull-Ring fand genauso ein Presse-Echo wie das Chaos mit den zahlreichen Zeitstrafen aufgrund der Verletzung der "Track-Limits". Die wichtigsten Pressestimmen nach dem Österreich-Grand-Prix:

"The Sun": "Max Verstappen hat seine Mammut-Führung an der Spitze der Rangliste mit seinem Sieg in Österreich ausgebaut."

"Daily Mail": "Max Verstappen gab der Menge im Red-Bull-Ring den nachdrücklichen Grand-Prix-Sieg, den sie wollte - und den die Welt erwartete -, um an seinem eisernen Griff auf das Geschick der Weltmeisterschaft festzuhalten."

"The Guardian": "Max Verstappen setzt seine Ein-Mann-Siegesparade mit seinem Sieg beim Großen Preis von Österreich fort."

"Süddeutsche Zeitung": "Chaos hinter der Raupe Nimmersatt. Max Verstappen siegt auch in Spielberg. Aber weil Lewis Hamilton und andere oft von der Strecke abkommen, wird erst gemotzt und gepetzt wie im Kindergarten - dann endet der Grand Prix im Regel-Wirrwarr."

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Einfach unersättlich. Max Verstappen gewinnt in Spielberg sein fünftes Formel-1-Rennen nacheinander. Sogar ein Extrapünktchen lässt sich der Weltmeister nicht entgehen."

"Die Welt": "Inmitten der Rauchschwaden seiner Oranje-Fans rollte der seit Monaten unbezwingbare Max Verstappen auf die nächste Ehrenrunde beim Red-Bull-Heimspiel. Mit seinem 42. Karrieresieg überflügelte der Formel-1-Weltmeister in Österreich die Motorsport-Legende Ayrton Senna und rast im Eiltempo dem Titel-Hattrick entgegen."

"Mundo Deportivo": "Verstappen übertrifft Senna in Österreich und gewinnt mit einer beleidigenden Überlegenheit."

"As": "Bequemer Sieg für Max Verstappen im Heimrennen für Red Bull."

"Corriere dello Sport": "Ferrari-Chaos in Österreich. Sainz bestraft und die Rangliste durcheinandergewirbelt."

"Tuttosport": "Die Verstappen-Show, er gewinnt und dominiert in Österreich."

"L'Équipe": "In einem von Strafen markierten Grand Prix ist Max Verstappen auf dem Red-Bull-Ring eine erneute Demonstration gelungen."

"Blick": "Der GP von Österreich (mit dem logischen Sieger Max Verstappen auf Red Bull-Honda) war ein Autorennen für den Zirkus."

"Tages-Anzeiger": "Verstappen siegt - doch zu reden gibt eine irrsinnige Strafenflut"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lewis Hamilton

Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.