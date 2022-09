20. Titel für die Swans Gmunden

Und das, obwohl Benedikt Güttl und Daniel Köppel beim 95:92-(53:46)-Sieg bei Double-Gewinner BC Vienna gefehlt hatten. In einem intensiv geführten Match war Gmundens US-Zugang Urald King auf dem Weg zum 20. Titel in der Klubgeschichte mit 28 Punkten Topscorer. "Super, dass es geklappt hat. Die Wiener müssen davon ausgehen, dass mit uns zu rechnen sein wird", sagte Toni Blazan (21 Zähler). Die Raiffeisen Flyers Wels empfangen am Sonntag (17.30 Uhr) Klosterneuburg.