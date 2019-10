Spitzenspiel in der OÖ-Liga

Zumindest bis Samstag könnte der Dritte Wallern/St. Marienkirchen mit einem Sieg heute (19 Uhr) bei Leader Weißkirchen/Allhaming die Tabellenführung übernehmen. Kurios: Die "Zebras" liegen zwar noch an der Spitze, haben in den jüngsten fünf Runden aber alle drei Saisonniederlagen kassiert. In der Formtabelle liegt der heutige Gegner bereits vor der Olzinger-Elf: Die Trattnachtaler haben in dieser Saison den Platz erst einmal als Verlierer verlassen und sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

Ein letztes Mal in dieser Herbstsaison kann Edelweiß Linz heute bei St. Florian auf Top-Torjäger Philipp Frühwirth bauen: Trotz Schulterverletzung biss der Edelweiß-Angreifer zuletzt die Zähne zusammen, am Montag wird er aber endlich operiert. Dann folgt eine sechsmonatige Pause.