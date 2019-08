So stark ist der große Titelrivale von Ried wirklich

Gleich in der zweiten Runde der 2. Fußball-Liga kommt es heute (19.10 Uhr) zum Duell der beiden Titel-Favoriten SV Guntamatic Ried und Lustenau. Die Innviertler stehen nach dem verpatzten Start gegen Klagenfurt (1:3) bereits unter Druck. Die Vorarlberger haben hingegen mit dem 3:1 über Dornbirn Selbstvertrauen getankt. "Wir haben Lustenau gut analysiert. Sie machen einen guten Eindruck, werden vorne mitmischen", sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner. In Angst erstarren müssen die Innviertler aber nicht – so stark ist Lustenau wirklich:

Tor: Lustenau hat mit Domenik Schierl und Kevin Kunz zwei gleichwertige Schlussmänner, bei Ried steht U21-Teamkeeper Johannes Kreidl im Tor. Alle drei haben es bisher nicht geschafft, über einen längeren Zeitraum souverän und fehlerlos zu agieren. Kreidl patzte am Freitag beim Tor zum 0:2 gegen Klagenfurt. Ein Unentschieden – 1:1

Abwehr: Lustenau stellte auf eine Dreierkette um – als Flügelverteidiger agieren Michael Lageder und Marcel Canadi. Dominik Stumberger, Sebastian Feyrer und Darijo Grujcic bilden die Abwehrzentrale. Bis auf Lageder (28) ist kein Spieler älter als 22 Jahre. Ried hat bei der Viererkette mit Manuel Kerhe, Thomas Reifeltshammer, Kennedy Boateng und Balakiyem Takougnadi die Erfahrung von 299 Spielen in der Bundesliga und 432 Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse. Die drei Gegentreffer zum Auftakt müssen ein Warnsignal sein, sollten aber nicht die Regel werden. Eine fast idente Abwehr kassierte in der Vorsaison nur 21 Tore. Punkt für Ried – 2:1

Mittelfeld: Marcel Ziegl bräuchte vor der Abwehr mehr Unterstützung vom offensiver ausgerichteten Stefan Nutz. Marco Grüll fehlt die Leichtigkeit seiner ersten Ried-Auftritte. Für den verletzten Ante Bajic rutscht wohl Valentin Grubeck in die erste Elf. Julian Wießmeier fand unter Baumgartner fast zu alter Stärke zurück. Diese Qualität bringt Lustenau mit Marco Krainz, Daniel Tiefenbach und dem Ex-Rieder Thomas Mayer aktuell nicht auf den Platz – weil mit Christoph Freitag und Pius Grabher, einem weiteren Überläufer aus Ried, zwei geplante Stammspieler ausfallen. Punkt für Ried – 3:1

Sturm: Rieds Schwachpunkt: Canillas ist nicht fit, Valentin Grubeck und Jefté Betancor müssen erst beweisen, dass sie konstant für Tore gut sind. Da sind die Vorarlberger dank Top-Torjäger Ronivaldo und Neuzugang Matthias Morys deutlich besser aufstellt. Den Ex-Rieder Patrik Eler kann Lustenau-Coach Gernot Plassnegger sogar von der Bank bringen. Punkt für Lustenau – 3:2

OÖN-Fazit: Die SV Ried muss sich vor Lustenau nicht verstecken. Auch die Statistik spricht für die Innviertler: Lustenau ist einer der Lieblingsgegner der Wikinger. In 30 Spielen hat Ried gegen die Vorarlberger nur vier Niederlagen kassiert, seit 2004 ist man gegen die Grün-Weißen sogar ungeschlagen. Das bleibt auch heute so.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at