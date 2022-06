Zur Einstimmung auf die am 6. Juli in Old Trafford, dem "Theater der Träume" in Manchester, beginnende EURO 2022 fuhr Österreichs Frauenfußballteam im typisch britischen Doppeldeckerbus vor der Hofburg vor, um von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit herzlichen Worten in Richtung England verabschiedet zu werden. "Wir drücken alle Daumen, dass Sie weit kommen. Alles ist möglich, aber Sport ist Sport", sagte der 78-Jährige.

Bevor die Reise beginnt, gibt es noch einiges zu tun. Der jüngste 4:0-Testerfolg über den völlig überforderten Weltranglisten-87. Montenegro war eher Pflicht als Kür. Vor allem nach der Pause – auch bedingt durch elf Wechsel – lief das Werkl nicht so, wie es sollte.

Aus der drückenden Überlegenheit hätte noch mehr Kapital geschlagen werden müssen. Die zündenden Ideen fehlten, aber es bleibt noch ein bisschen Zeit bis zur EURO-Generalprobe am Sonntag (17 Uhr, ORF 1) in Belgien. Das weiß auch ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, die am Montag (11 Uhr, ORF Sport+) ihren endgültigen 23er-Kader für das Turnier, bei dem in der Gruppenphase England, Nordirland und Norwegen warten, nominiert. Die 41-Jährige hat die Qual der Wahl, sie muss fünf Spielerinnen zu Hause lassen.

Laura Wienroither (li.) freut sich mit Torschützin Annabel Schasching. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Premierentor für Schasching

Annabel Schasching, die Kapitänin des SK Sturm, hat am Dienstag in der Südstadt einen Bonuspunkt gesammelt. Die erst 19-jährige Mittelfeldregisseurin aus St. Aegidi erzielte in ihrem dritten Ländermatch ihr Premierentor im Teamtrikot, es war das 4:0 in der 89. Minute – aus kurzer Distanz nach Flanke der Vöcklabrucker Angreiferin Lisa Kolb. Als erste Gratulantin stürmte Außenverteidigerin Laura Wienroither aus Frankenburg herbei, die 23-jährige Legionärin des FC Arsenal herzte ihre strahlende Kollegin, die ebenfalls von einem Auslandsengagement träumt. Die EURO wäre eine schillernde Bühne, um sich für Höheres zu empfehlen.

"Ich bin einfach nur sehr happy und genieße die Zeit mit den Mädels", sagte Schasching, die beste Spielerin und Torschützin der Bundesliga-Saison 2021/22. "Die Hoffnung, bei der EURO dabei zu sein, ist aufrecht."

Fuhrmann lässt sich nicht in die Karten blicken. Das ist völlig okay, zumal Kapitänin Viktoria Schnaderbeck (Knieprobleme) und Virginia Kirchberger (nach Schien- und Wadenbeinbruch) noch nicht bei 100 Prozent sind. Das Montenegro-Match ließ keine großen Schlüsse zu. "Es waren nicht die Brisanz und Spannung in diesem Spiel, die wir gegen einen starken Gegner gehabt hätten. Wir können das nicht ändern", sagte die ÖFB-Trainerin.

Ähnlich sieht das Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil vom FC Bayern. "Es ist schwierig, große Teile rauszunehmen im Hinblick auf die Europameisterschaft, da dafür der Gegner zu schwach war."