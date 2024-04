Das sagt Ralf Rangnick zum Interesse des FC Bayern

Wird Ralf Rangnick, der zumindest bis 2025 als Teamchef beim Österreichischen Fußballbund unter Vertrag steht, nach der EURO 2024 Trainer des FC Bayern? Der 65-Jährige gilt als Einser-Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Von Seiten des ÖFB, der im Falle eines Transfers mit einer millionenschweren Ablöse rechnen darf, hieß es zuletzt, dass es "keine Anfragen" für Rangnick gebe.

In einem Interview mit dem Online-Portal "90minuten.at" hat sich Rangnick jetzt zum Interesse an seiner Person geäußert: "Der FC Bayern hat mich kontaktiert", sagte der Fußball-Professor: "Ich habe auch den ÖFB darüber informiert. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen."

Laut Rangnick haben die Gespräche noch nicht jenes Stadium erreicht, in dem man kurz vor einem Vollzug stünde: "Ich beschäftige mich in dem Moment damit, wo die Bayern sagen würden: ,Wir wollen Sie." und dann muss ich mich fragen: ,Will ich das überhaupt?‘"

Auf die Frage, ob Rangnick seinen Vertrag mit dem ÖFB erfüllen werde, wich er aus: "Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zu allererst mit dem ÖFB besprechen." Das Finanzielle spiele überhaupt keine Rolle: "Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an. Wenn mich das einmal nicht mehr antreibt, ist es Zeit, in Rente zu gehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper