Irene Fuhrmann: "Das Lob hilft nichts"

"Ein Punktgewinn ist fast ein Muss in meinen Augen, wir sollten uns für unsere Arbeit belohnen. Das Lob hilft nichts, wenn man nichts mitnimmt. Wir haben eine Riesenchance vergeben." Österreichs Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann hat entsprechende Lehren aus der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Deutschland in Linz gezogen und den Fokus ganz auf Teil zwei des EM-Qualifikations-Doppels gerichtet.

Am Dienstag (18 Uhr, ORF 1) wartet der Weltranglisten-29. Polen und mit dem von 2009 bis 2011 komplett renovierten "Miejski" in Gdynia ein modernes 15.000er-Stadion, wo mindestens 3500 Fans Stimmung machen werden.

"Ich bin positiv überrascht, die Atmosphäre gibt absolut was her, auch wenn es für uns einen Hexenkessel bedeuten kann", erläuterte Fuhrmann. Beide Nationalteams stehen nach dem Fehlstart – Polen unterlag in Island 0:3, hatte aber beim Stand von 0:0 eine Riesenchance – unter Zugzwang.

Platz zwei und damit ein direktes Ticket für die EURO 2025 in der Schweiz ist das Ziel, der kommende Gegner aber eine schwer zu überspringende Hürde mit vielen Legionärinnen, von denen Torjägerin Ewa Pajor vom VfL Wolfsburg herausragt. "Die können uns schon das Leben schwer machen", weiß Nicole Billa, die aktuell an Einser-Stürmerin Eileen Campbell nicht vorbeikommt und dennoch heute eine Chance auf ihr 100. Länderspiel hat.

"Es ist schön, wenn man kurz davorsteht. Das ist ein Erfolg, der mich mit Stolz erfüllt", sagte die Tirolerin, die im Sommer nach neun Jahren bei der TSG Hoffenheim zum 1. FC Köln wechseln wird.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos