Wird der Linzer Rasen zum Problem für das Nationalteam?

Morgen, 14 Uhr, setzt das Griss um die letzten verfügbaren Eintrittskarten für die beiden Fußball-Feste auf der Linzer Gugl via oeticket.com ein. Laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold sind für den EM-Qualifikationsauftakt am 24. März gegen Aserbaidschan "ein paar Restkarten" zu haben, für das Estland-Match am 27. März sind noch 1000 der gut 17.000 aufgelegten Billets auf dem Markt.

Es ist davon auszugehen, dass das rot-weiß-rote Nationalteam zwei Mal vor ausverkauftem Haus den Rasen betreten wird. Letzterer ist in nur drei Partien (Soft-Opening mit den LASK Ladies plus zwei Bundesligapartien der LASK-Herren) ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, braune Flecken trüben das Gesamterscheinungsbild der nagelneuen Raiffeisen-Arena.

Beim ÖFB sieht man die Situation mit Gelassenheit. Die LASK-Verantwortlichen hätten zugesichert, "eine Vielzahl an personellen Ressourcen und technischen Hilfsmitteln einzusetzen, um bestmögliche Bedingungen offerieren zu können", sagte Neuhold. "Zum jetzigen Zeitpunkt hat es keinen Sinn, über einen Rasentausch zu diskutieren."

Auch aus Teamchef Ralf Rangnick spricht Zuversicht. "In Linz und auch im Trainingslager in Windischgarsten werden wir Top-Bedingungen vorfinden. Erst recht, wenn der Rasen auch noch etwas aufgepäppelt wird."

Comeback nach gut zehn Jahren

Zuletzt war ein österreichisches A-Nationalteam am 14. November 2012 in Linz auf der damals generalüberholten Gugl im Einsatz. Das freundschaftliche Länderspiel gegen die Elfenbeinküste endete vor 13.832 Zuschauern mit einer 0:3-Niederlage.

Damals hieß der ÖFB-Cheftrainer Marcel Koller, aus dem heute nominierten Kader waren vor gut zehn Jahren schon Heinz Lindner, David Alaba, Marko Arnautovic und Andreas Weimann mit von der Partie. Ex-Kapitän Marc Janko sind noch die Pfiffe, die damals auf die ÖFB-Auswahl einprasselten, in Erinnerung.

Das jüngste Bewerbsmatch des ÖFB in Linz fand am 17. Juni 1981 statt. Damals war Finnland in der Gruppe 1 der WM-Qualifikation ein gern gesehener Gast: Österreich behielt vor 25.700 Besuchern klar mit 5:1 (2:0) die Oberhand. In die Schützenliste trugen sich Herbert Prohaska (16., 18.), Hans Krankl (49.), Kurt Welzl (56.) und Gernot Jurtin (65.) ein. Willi Kreuz vom SK Vöest spielte ab der 80. Minute.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

