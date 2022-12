LASK testet in St. Pölten

Am Sonntag feiern die Athletiker dann beim "LASK-Christmas" den Jahresabschluss in der Raiffeisen-Arena auf der Gugl. Ab elf Uhr blicken Spieler und Trainer Dietmar Kühbauer im neuen Fandorf auf den Herbst zurück und geben einen Vorgeschmack auf das neue Fußball-Jahr, das mit dem zweiten Anpfiff zur Vorbereitung am 3. Jänner beginnt. Ernst wird es erstmals am 5. Februar: Klagenfurt ist im Cup-Viertelfinale der letzte Gast in der Paschinger Raiffeisen-Arena.

Das folgende Heimspiel in der Bundesliga findet am 24. Februar dann schon auf der Gugl statt. Gegner ist Lustenau. Beim Aufsteiger spielte sich im Herbst Bryan Teixeira ins Rampenlicht, in dieser Woche wurde er mit dem LASK in Verbindung gebracht. Laut OÖN-Informationen ist das nur etwas mehr als ein Gerücht. Tatsächlich haben sich die Athletiker im Laufe des Herbsts beim Berater des 22-Jährigen erkundigt, der linke Flügelstürmer hat aber bei der Suche nach Zugängen keine Priorität – zumal die Konkurrenz groß ist: Neben Sturm Graz und Rapid sollen auch französische Erstligisten hinter Teixeira her sein sowie der deutsche Zweitligist Kaiserslautern. (mag)

