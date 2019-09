Bei Rosenborg sind die großen Zeiten lange vorbei

Von 1995 bis 2007 spielte Rosenborg Trondheim elf Mal in der Gruppenphase der Champions League und gewann dort unter anderem gegen Real Madrid oder den AC Mailand – die ganz großen Zeiten des Rekordmeisters (26 Titel) sind allerdings vorbei, genauso wie jene des norwegischen Fußballs insgesamt.

Deswegen musste Trondheim in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation antreten. Im Play-off scheiterte man an Dinamo Zagreb. Die morgige Partie in Linz ist schon das neunte Europacupspiel der Saison.

In der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft läuft es auch nicht nach Wunsch. Zu Saisonbeginn musste der neue Trainer Eirik Horneland sechs Runden auf den ersten Sieg warten, seitdem geht es aber nach oben. In den jüngsten neun Partien ist Rosenborg ungeschlagen. Nach 21 von 30 Runden ist für den Titelverteidiger dennoch die Europacup-Qualifikation in Gefahr: Als Vierter liegt man zehn Punkte hinter Tabellenführer Molde und zwei hinter dem letzten Platz für die Europa-League-Qualifikation, den zurzeit Odds BK einnimmt.

Vom Marktwert des Kaders bewegt sich Rosenborg mit 19,1 Millionen Euro auf Augenhöhe mit dem LASK. Rosenborgs Stärke liegt im Kollektiv, die großen Namen sucht man vergeblich. Von einem trennte sich Trondheim vor zwei Wochen: Nicklas Bendtner wurde an den FC Kopenhagen abgegeben.

Zwei ehemalige Rosenborg-Spieler sind den LASK-Fans hingegen bestens bekannt: Vidar Riseth, der von 1996 bis 1998 76 Mal für die Athletiker spielte, wurde im Rosenborg-Nachwuchs ausgebildet und kehrte 2003 zurück. Rune Tangen verteidigte zwei Saisonen für den LASK und drei für Rosenborg.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. LASK

Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.