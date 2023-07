In der 95. Minute bewahrte Luckeneder den LASK vor dem Fehlstart – 1:1

Lange nichts, dann sehr wenig – und am Ende wurde beim LASK doch noch gejubelt: In der 95. Minute traf Felix Luckeneder zum 1:1-Ausgleich gegen Rapid im Eröffnungsspiel der 50. Saison in der Fußball-Bundesliga und bewahrte die Athletiker vor einem Fehlstart beim Debüt von Trainer Thomas Sageder.

Es war die letzte Aktion des Spiels: Als Rapid-Torhüter Niklas Hedl einen Abschluss abwehrte, stand der Verteidiger richtig und knallte den Ball zum Ausgleich unter die Latte. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca pfiff die Partie danach gar nicht mehr an.

Matthias Seidl (Rapid) und Peter Michorl (LASK) Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder (GEPA pictures)

„Nach dem Lucky Punch müssen wir froh sein, dass wir einen Punkt holen“, sagte der 29-Jährige. „Wir sind in einer Umbruchphase, aber es darf nicht sein, dass wir uns in der ersten Hälfte von Rapid die Schneid abkaufen lassen.“

Denn das, was der LASK zeigen wollte, ließ eine gut vorbereitete Rapid-Elf nicht zu. Dem Pressing entzogen sich die Wiener mit weiten Spielverlagerungen und spielten so schnell nach vorne, wie es sich Sageder von seiner Elf gewünscht hatte – oft zu schnell für die schwarz-weiße Defensive, die ihre Anfälligkeit aus der Vorbereitung fortsetzte.

Tobias Lawal rettete stark, als Guido Burgstaller vor ihm zum Abschluss kam (15.), und parierte die Schüsse von Nicolas Kühn (16.) und Jonas Auer (38.). Beim 0:1 war er machtlos: Wieder ging es für Rapid über die rechte Seite viel zu leicht, Thorsten Schick bediente Matthias Seidl – 0:1 (23.). Die angezeigte Abseitsstellung wurde vom VAR korrigiert, der vormalige Blau-Weiß-Linz-Spieler feierte mit einer Minute Verspätung sein erstes Bundesligator beim Debüt.

Kein Zugang in der Startelf

Offensiv waren die Athletiker lange nicht vorhanden. Rapid verhinderte das Herausspielen völlig, nach den vom Pressing erzwungenen langen Bälle waren die Wiener handlungsschneller und zweikampfstärker. Der erste Torschuss der Athletiker? Ein Roller von Marin Ljubicic (36.).

Hätte der LASK mit mehreren Zugängen gespielt, wären die Anlaufschwierigkeiten zu erklären gewesen – doch es begann kein einziger, auch Keito Nakamura, dessen Verkauf bevorsteht, spielte. Werbung in eigener Sache konnte er beim nicht-existenten Offensivspiel keine machen.

Nakamura blieb zur Pause in der Kabine, Moussa Koné kam als erster Neuer ins Spiel, der LASK wachte auf. Moses Usor zwang Hedl zur ersten Parade (54.), der auch bei der ersten Großchance von Robert Zulj (56.) rettete. Der LASK nahm Tempo auf, verlor es aber wieder, als die Rapid-Viertelstunde begann. Mit Lenny Pintor und Ivan Ljubic kamen zwei weitere Zugänge ins Spiel, um dem Spiel wie 50 Jahre zuvor in der allerersten Bundesliga-Runde eine Wende zu geben. Damals hatten die Athletiker nach 0:1-Rückstand 2:1 gewonnen.

Diesmal reichte es für einen Punkt. Ein Tor nach einem Eckball von Ljubic war nicht anerkannt worden, weil der Ball bei der Flanke von Robert Zulj die Toroutlinie überschritten hatte – und dann kam Luckeneder. Der späte Ausgleich täuscht aber nicht darüber hinweg, dass auf Sageder vor seinem zweiten Bundesligaspiel noch ganz viel Arbeit wartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.