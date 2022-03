Rein menschlich war es nachvollziehbar, dass ÖFB-Teamchef Franco Foda nach der schwarzen Nacht beim 1:2 der österreichischen Fußball-Nationalelf im WM-Play-off gegen Wales in Cardiff "kaum eine Parade von Torhüter Heinz Lindner und ein Spiel auf ein Tor von uns in der zweiten Halbzeit" gesehen haben wollte.

Unter dem Strich wurde Gareth Bale, bei Real Madrid kaum im Einsatz gewesen, wieder einmal zum Nationalhelden. Und mit dem Oberösterreicher Heinz Lindner stand der beste Österreicher des Spiels im Tor.

Für David Alaba und Xaver Schlager war das gestrige Spiel der letzte Auftritt in der "Ära Foda". Das Duo muss sich das Freundschaftsspiel am Dienstag im Wiener Ernst Happel-Stadion gegen Schottland nicht mehr antun. 7000 Zuschauer sind der Negativrekord bei einem Länderspiel im Prater-Oval. Aufgestellt wurde er im November 1990 beim 0:0 gegen Nordirland. Am Dienstag ist die Chance groß, dass es noch weniger Zuschauer sein werden.

Christoph Baumgartner zeigte sich nach dem Spiel in Cardiff selbstkritisch. "Ich hätte das 1:0 machen müssen, und wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die einen Gareth Bale im Team hat, dann darf man auch nicht so ein Foul an der Strafraumgrenze wie vor dem 0:1 machen. Es tut mir vor allem für alle Mitspieler leid, die wohl keine Chance mehr haben, je zu einer WM zu fahren."

Rasche Teamchefsuche

Noch bevor die Mannschaft gestern Vormittag von Cardiff nach Wales zurückflog, gab ÖFB-Präsident Gerhard Milletich die nächsten Schritte vor. "Sportdirektor Peter Schöttel hat bei der Teamchefsuche das Heft in der Hand hat und steht hier auch in der Pflicht steht. Wir werden sicher im Laufe des April eine Entscheidung haben – spätestens am 29. April, da gibt es eine Präsidiumssitzung. Vielleicht entscheiden wir uns aber auch schon früher."

Das alles spricht für einfache Verhandlungen mit Peter Stöger, der vereinslos ist, und damit ablösefrei kommen kann.

Franco Fodas Bilanz

Für Foda bleiben am Ende seiner Ära 27 Siege bei fünf Unentschieden und 15 Niederlagen stehen. Allerdings konnte kein einziger Sieg gegen ein Team errungen werden, das in der Weltrangliste besser als Österreich klassiert ist.

"Wir alle haben Fehler gemacht, vielleicht auch der Trainer. Es gibt keinen, der keine Fehler macht. Es ist jetzt auch nicht die Zeit, um zu emotional zu werden. Ich werde meinen Vertrag bis zum 31. März erfüllen", sagte Foda. In Cardiff war schon vor viereinhalb Jahren das Ende von Fodas Vorgänger Marcel Koller eingeläutet worden. Nach dem 0:1 gegen Wales im September 2017 war Österreichs Traum von der WM 2018 in Russland endgültig ausgeträumt gewesen. Einige Wochen später musste Koller dann gehen. Bei Foda wird es jetzt nur bis Dienstag dauern.