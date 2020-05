Wie es mit dem österreichischen Profifußball weitergehen soll

Während in anderen Ländern die Entscheidung über eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs schon gefallen ist, wird im heimischen Profifußball weiter darüber diskutiert. Sollte der wegen der Coronavirus-Pandemie pausierende Meisterschaftsbetrieb auch in Österreich nicht bald gestartet werden können, dürften zahlreiche Clubs in existenzbedrohende Not geraten. Andere europäischen Ligen sind sich über den Wieder-Ankick bereits geeinigt.

DFL-Chef plant "spezielle Maßnahmen" für TV-Konferenzen

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat besondere TV-Angebote seiner Medienpartner zum Re-Start der deutschen Fußball-Bundesliga angedeutet. "Wir haben mit allen Rechte-Partnern sehr konstruktive und gute Gespräche geführt", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag. Der Pay-TV-Sender Sky kündigte noch am Donnerstag an, dass die Konferenz für alle frei empfangbar sein werde.

Die Sender planten "sehr spezielle und auf die Situation zugeschnittene und auch angemessene Maßnahmen", betonte Seifert mit Blick auf die Fortsetzung der wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison ab 16. Mai. Es sei eine besondere Situation, "und unsere Partner wissen um diese Situation".

Offen ließ Seifert, ob der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN einige Partien live übertragen darf. Er hatte von Eurosport eine Sublizenz erworben. Eurosport soll allerdings keine Vorauszahlung auf die TV-Prämien an die DFL geleistet haben. Mit einem Rechteinhaber gebe es eine Situation, "wo wir unterschiedliche Auffassungen haben", meinte Seifert. Die DFL wolle dies nun klären. "Da gibt es ja unterschiedliche Wege, die zu klären".

Verkürzte Bulgarische Liga wird am 5. Juni fortgesetzt

Bulgariens Fußball-Liga wird am 5. Juni fortgesetzt. Wie der nationale Verband am Donnerstag bekanntgab, soll die Meisterschaft in verkürzter Form und ohne Zuschauer innerhalb eines Monats beendet werden. Zum Abschluss des Grunddurchgangs fehlen noch zwei Runden, das folgende Play-off wurde auf fünf Spieltage halbiert. Der Auftakt der kommenden Saison ist für 25. Juli angesetzt. Bulgariens Topliga, die von Serienmeister Ludogorez Rasgrad angeführt wird, pausiert seit 13. März aufgrund des nationalen Lockdowns.

Schweiz entscheidet am 29. Mai

Das Komitee von Swiss Football hat entschieden, dass am 29. Mai an einer außerordentlichen Generalversammlung über die Weiterführung der Meisterschaften in der Schweiz entschieden wird. Der Bundesrat (Regierung) stellte vergangene Woche in Aussicht, den Spielbetrieb in den beiden Profi-Meisterschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab dem 8. Juni 2020 wieder zuzulassen.

Über diese dritte Etappe der Lockerung der Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus wird der Bundesrat voraussichtlich bei seiner Sitzung am 27. Mai definitiv entscheiden. Zwei Tage später tagen dann die Fußballer.

Geisterspiele in den Niederlanden

Große Veranstaltungen mit viel Publikum wie Profifußballspiele sind nach Einschätzung der niederländischen Regierung wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres wieder möglich. Erst wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe, könnten Massenveranstaltungen wieder erlaubt werden, heißt es in einem Brief des Gesundheitsministers Hugo de Jonge an das Parlament.

"Wir hoffen natürlich, dass das schnell geht, aber ein Jahr oder länger ist realistisch", heißt es in dem am Donnerstag in Den Haag veröffentlichten Dokument. Damit dürften auch große Sportereignisse wie Fußballspiele, Marathon- oder Radrennen auf lange Zeit nur ohne Publikum stattfinden.

