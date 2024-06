Bundesliga-Transfers: Querfeld fix bei Union Berlin

Der Transfer von ÖFB-Teamspieler Leopold Querfeld vom SK Rapid in die deutsche Fußball-Bundesliga zu Union Berlin ist perfekt. Der 20-jährige Innenverteidiger hatte bereits vor dem Einrücken im EM-Camp des ÖFB-Teams in Berlin den Medizincheck absolviert. Union dürfte für den Wechsel von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben, Rapid soll rund drei Millionen Euro Ablöse kassieren.

"Der Schritt zum 1. FC Union Berlin ist ein ganz besonderer für mich. Ich strebe an, mich täglich zu verbessern und viele Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln", sagte der jüngste Spieler in Österreichs Kader.

Im Alter von neun Jahren wechselte Querfeld von Mauer in den Rapid-Nachwuchs, im Oktober 2020 debütierte er in Rapids zweiter Mannschaft, die damals in der 2. Liga kickte. Für das erste Team war er erstmals in der Europa League im November 2021 gegen Dinamo Zagreb (1:3) am Ball, das Bundesligadebüt gab er im April 2022. In der abgelaufenden Saison war er ein Leistungsträger und fand Aufnahme im ÖFB-Teamkader.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Karic (Darmstadt), Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe) Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler FC Salzburg

Zu: Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Mantl (D,. Viborg, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Sagare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Tijani (Ngr, Wolfsberg, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, nach Leihe), Crescenti (Sui, Bregenz, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe), Ludewig (D, 1860 München, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D)

Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Mantl (D,. Viborg, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Sagare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Tijani (Ngr, Wolfsberg, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, nach Leihe), Crescenti (Sui, Bregenz, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe), Ludewig (D, 1860 München, nach Leihe) Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita, Horn (D) LASK

Zu: Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Anselm (V. Köln, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Anselm (V. Köln, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzner (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe) Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra) SK Rapid

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer, Schick

Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe) Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Unger (Vienna), Sollbauer, Schick TSV Hartberg

Zu: Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner, Kröpfl, Steinwender, Ehmann

Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe) Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner, Kröpfl, Steinwender, Ehmann SK Austria Klagenfurt

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Lee (Kor, Yonsei), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Karweina (D), Benatelli (D), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Koch (Blau-Weiß Linz), Lee (Kor, Yonsei), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe) Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Karweina (D), Benatelli (D), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic Wolfsberger AC

Zu: Schifferl (Unterhaching, nach Leihe)

Ab: Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe), Leitgeb, Novak

Schifferl (Unterhaching, nach Leihe) Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe), Leitgeb, Novak FK Austria Wien

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe)

Ab: Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Schmidt, Holland (Aus)

Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe) Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Schmidt, Holland (Aus) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Moormann (Rapid), Wähling (D, Osnabruck), Gschossmann (St. Pölten, nach Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Krainz, Windhager, Brandner (Karriereende)

Moormann (Rapid), Wähling (D, Osnabruck), Gschossmann (St. Pölten, nach Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Krainz, Windhager, Brandner (Karriereende) SCR Altach

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe) Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende) WSG Tirol

Zu: Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Eckmayr (Altach) Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende) Grazer AK 1902

Zu: Frieser (Hartberg), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe), Kiedl (St. Anna, nach Leihe), Rauter (Wildon, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

