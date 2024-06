Bundesliga-Transfers: Ein Linzer vor dem Wechsel zu Meister Sturm

Emir Karic kam in Darmstadt auf 27 Einsätze.

Den Abgang von David Schnegg in Richtung USA kündigte Sturm-Graz-Sportchef Andreas Schicker kurz nach der Meisterfeier an. Der Nachfolger für den vormaligen LASK-Spieler auf der linken Abwehrseite dürfte ein gebürtiger Linzer sein: Emir Karic steht vor der Rückkehr nach Österreich. Der Vertrag des 27-Jährigen beim deutschen Bundesliga-Absteiger Darmstadt ist ausgelaufen.

Im Frühjahr stand beim Meister Vitezlav Jaros im Tor. Mit starken Leistungen schnappte er sich ein Leiberl in Tschechiens EM-Kader. In der Bundesliga wird er wohl nicht mehr zu sehen sein: Sturm hat ihn verabschiedet, der 22-Jährige kehrt nach der Leihe zu Liverpool zurück. Die Nummer eins dürfte dessen Vorgänger sein: Jaros wurde nur verpflichtet, weil sich Kjell Scherpen das Kreuzband gerissen hatte. Offiziell endet auch beim Niederländer das Leihgeschäft mit Brighton & Hove, die Vereine dürften sich aber einig sein, dass 24-Jährige bei Surm bleibt. Auch Stürmer Mika Biereth will Sturm Graz nach der Leihe von Arsenal halten.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Chukwuani (Den, Lyngby), Kern (Hun, Puskas Academia), Kronberger (Tirol, nach Leihe), Demaku (Altach, nach Leihe), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe), Fuseini (Gha, Randers, nach Leihe), Teixeira (Cpv, Magdeburg, nach Leihe)

Ab: Biereth (Den, Arsenal, nach Leihe), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Schnegg (Washington), Scherpen (Ned, Brighton & Hove, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Stückler

Zu: Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Mantl (D,. Viborg, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Sagare (Mli, Hartberg, nach Leihe), Tijani (Ngr, Wolfsberg, nach Leihe), Ibertsberger (Wolfsberg, nach Leihe), Crescenti (Sui, Bregenz, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe), Ludewig (D, 1860 München, nach Leihe)

Ab: Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Ulmer, Koita

Zu: Boateng (D, Salernitana), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Anselm (V. Köln, nach Leihe), N. Polster (Horn, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe), Sulzer (Amstetten, nach Leihe), Weixelbraun (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Luckeneder, Michorl, Wiesinger, Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Schöller (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Moormann (Blau-Weiß Linz), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Sollbauer, Schick, Unger

Zu: Lemmerer (Amstetten, nach Leihe), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Frieser (GAK), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner, Kröpfl, Steinwender, Ehmann

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Lee (Kor, Yonsei), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Berg (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Karweina (D), Benatelli (D), Arweiler (D), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic

Zu: Schifferl (Unterhaching, nach Leihe)

Ab: Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe), Leitgeb, Novak

Zu: Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe)

Ab: Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Schmidt, Holland (Aus)

Zu: Moormann (Rapid), Wähling (D, Osnabruck), Gschossmann (St. Pölten, nach Leihe), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe), Softic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Krainz, Windhager, Brandner (Karriereende)

Zu: Fridrikas (Lustenau), Madritsch (Ried), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Odehnal (Dornbirn, nach Leihe)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Demaku (Sturm Graz, nach Leihe), Eckmayr (Tirol), Zwischenbrugger, Schützenauer, Strauss, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Eckmayr (Altach)

Ab: Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe), Bacher, Tomic, Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe), Fritz (Fürstenfeld, nach Leihe), Kiedl (St. Anna, nach Leihe), Rauter (Wildon, nach Leihe)

Ab: Jatremski (D, Bayern München II, nach Leihe), Th. Mayer, Köchl, Jager, Fahler, Eloshvili (Geo)

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer