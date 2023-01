OÖ-Zweitligisten verlieren gegen deutsche Traditionsklubs

Bereits um 7 Uhr früh kletterten die Kicker von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz am heutigen Samstag in den Bus: Sieben Stunden später war das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im Sportpark Ronhof beim deutschen Zweitligisten Greuther Fürth zu Gast. Der Test dauerte insgesamt 120 Minuten - vor allem in der ersten Stunde waren die Oberösterreicher ebenbürtig.