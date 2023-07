Keine Spiele in LASK-Arena: Blau-Weiß Linz erhält Stadionzulassung für die Bundesliga

Nach umfangreichen Besichtigungen und Berichterstattungen der Bundesliga wurde vom Senat 3 der Bundesliga festgestellt, dass sämtliche A-Kriterien für Bewerbsspiele in der höchsten Spielklasse der Bundesliga erfüllt sind.

„Wir freuen uns über die gestern übermittelte Zulassung des Hofmann Personal Stadions durch den Senat 3 und somit offizielle Bestätigung der Bundesliga für unsere Heimspielstätte. Unser neues Stadion ist das Fundament für die nachhaltige sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Klubs. Umso mehr ein großes Danke an die Stadt Linz und Bürgermeister Klaus Luger sowie die Immobilien Linz GmbH mit Geschäftsführer Markus Eidenberger und Projektleiterin Nina Lang, ebenso allen beteiligten Unternehmen und deren MitarbeiterInnen, dem Land Oberösterreich und unserem großartigen MitarbeiterInnen-Team des FC Blau-Weiß Linz, die mit viel Herz und Engagement in den letzten Wochen einen herausragenden Job geleistet haben. Wir freuen uns auf Fußballfeste an einem einzigartigen Standort in unserem neuen Hofmann Personal Stadion zusammen mit unseren Fans, welche sicherlich Rückenwind für unsere Mannschaft erzeugen werden“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

„Nachdem das Hofmann Personal Stadion schon bei der feierlichen Eröffnung und beim ersten Testspiel eine gute Figur gemacht hat, freuen wir uns nach der erfolgreichen Lizenzierung durch die Bundesliga nun ganz besonders auf das erste Bewerbsspiel. Ich möchte nochmals vor allem unserem Partner und Totalunternehmer, der Bauunternehmung Granit danken. Dieses komplexe Projekt in nur knapp mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit erfolgreich umzusetzen, ist wirklich eine herausragende Leistung. Ich bin mir sicher, dass dieser Funke auf die Mannschaft vom FC Blau-Weiß Linz überspringen wird“, betont Markus Eidenberger, Geschäftsführer ILG.

