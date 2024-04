BW Linz: Vertragsgespräche vorübergehend auf Eis gelegt

"Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagt Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem kommenden Doppel in der Fußball-Bundesliga gegen Altach (Samstag auswärts, Dienstag daheim). Im jüngsten Duell bei der WSG Tirol (1:2) hat sein Team weitgehend enttäuscht – das darf im Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr vorkommen.

Nach den beiden Duellen gegen das Team aus dem Ländle sollen auch wichtige Kaderfragen endlich beantwortet werden – bis dahin wurden die Vertragsgespräche aber auf Eis gelegt: "Wir wollen in diesen beiden Spielen voll liefern und legen unseren ganzen Fokus darauf", sagt BW-Sportchef Christoph Schösswendter, der auch einen kleineren Umbruch im Sommer nicht ausschließt: "Wir haben im vergangenen Sommer bewusst vor allem jenen Spielern das Vertrauen geschenkt, die den Aufstieg geschafft haben. Sie haben das bisher auch gut gemacht, aber man merkt schon auch, dass uns in den entscheidenden Momenten Erfahrung fehlt. Wenn wir gut vorbereitet sind, ist es jetzt auch eine Chance, dass wir das Team so umbauen, dass wir mit einem noch besseren Gefühl in die kommende Saison gehen können. Die Qualität im Kader soll höher sein."

Video: Blau-Weiß-Linz-Sportchef Christoph Schösswendter vor dem Altach-Doppel im Interview:

"Müssen als Verein besser werden"

Für BW-Coach Scheiblehner sind Abgänge – wie jener von Tobias Koch zu Liga-Rivale Klagenfurt – auch eine Motivation: "Wir müssen in unserer Entwicklung als Verein noch besser werden, damit das nicht mehr passiert. Klagenfurt ist uns da aktuell einfach um drei Jahre voraus."

Sportchef Schösswendter erklärt, warum die Entscheidung letztendlich gegen Blau-Weiß ausgefallen ist: "Es war von Anfang an ein guter Austausch gegeben. Auch der Spieler hat uns kommuniziert, dass das Angebot sehr gut war. Aber es gab eben auch andere Beweggründe, wie die sportliche Weiterentwicklung, die Kochi bei einem Team, das regelmäßig in der Meistergruppe dabei ist und somit auch um die internationalen Plätze spielt, besser einschätzt."

Groll hegt auch Trainer Scheiblehner keinen: "Ich bin Trainer, aber auch Unterstützer. Ich habe auch dem Kochi gesagt, dass sich von meiner Seite in den kommenden Wochen nichts ändern wird. Wir haben einen langen gemeinsamen Weg bereits bestritten - die Burschen wollen Blau-Weiß auch als bisher erfolgreichste Zeit ihrer Karriere verlassen. Wenn ein Vertrag ausläuft, muss man mit beiden Szenarien rechnen."

Auf die Qualitäten von Mittelfeldspieler Koch wird er in Vorarlberg erneut nicht zurückgreifen können: Der 23-Jährige steigt verletzungsbedingt nicht in den Teambus.

Video: Blau-Weiß-Linz-Sportchef Christoph Schösswendter über die gezogenen Optionen von Simon Seidl, Lukas Tursch und Alem Pasic:

