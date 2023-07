Blau-Weiß Linz präsentiert Kooperation mit OÖ-Regionalligisten

"Wir haben ereignisreiche Wochen hinter uns", eröffnete Geschäftsführer Christoph Peschek die heutigen Saisonauftakt-Pressekonferenz des FC Blau-Weiß Linz. Nach dem geschafften Meistertitel in der 2. Liga und der Eröffnung des neuen Hofmann-Personal-Stadions wird am kommenden Samstag die neue Pflichtspielsaison mit der ersten Runde im ÖFB-Cup gegen OÖ-Regionalligist Wallern angekickt.

Ausgerechnet mit den Trattnachtalern gab der Oberhaus-Aufsteiger heute eine Kooperation bekannt. "Für uns ist es wichtig, dass unsere jungen Spieler, die auf dem Bundesliga-Niveau noch nicht häufig zum Einsatz kommen, auf gutem Niveau zum Spielen kommen", erklärt BW-Sportchef Christoph Schösswendter. Die ersten Kooperationsspieler stehen bereits fest: Tormann Kevin Radulovic und Mittelfeldspieler Alexander Briedl sollen auch beim neuen Partnerklub in der dritthöchsten Spielklasse zum Einsatz kommen. Im Cup wird das aber noch nicht der Fall sein. Schösswendter: "Es gibt eine Vereinbarung, dass unsere Kicker nicht gegen uns antreten."

Perspektivisch will Blau-Weiß auch das Projekt einer Nachwuchsakademie in Angriff nehmen.

Klassenerhalt als Ziel

Das Pokalduell beim Drittligisten dient als Generalprobe für die Härtetests, die in den kommenden Wochen in der Bundesliga warten. "Das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wir gehen mit Zuversicht in die Bundesliga. Wir sind gekommen, um zu bleiben", sagt Peschek.

Mit der Vorbereitung ist BW-Coach Gerald Scheiblehner zufrieden: "Die Vorbereitung ist reibungslos verlaufen. Die neuen Spieler konnten wir gut integrieren, auch wenn sie anfangs Probleme mit unserer Trainingsintensität hatten." Die Kaderplanung ist fast abgeschlossen, wie Schösswendter verrät: "Wir konnten einige spannende Spieler nach Linz lotsen. Wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen, haben eine gute Breite im Kader. Wir halten die Augen offen, es kann sein, muss aber nicht sein." Vor allem in der Abwehr könnte noch ein Neuzugang kommen.

2200 Abos verkauft

Nicht nur sportlich brennt Blau-Weiß auf die Bundesliga: "Die Vorfreude ist riesengroß", sagt Kapitän Michael Brandner. Auch im Umfeld ist die Euphorie rund um den Klub zu spüren: 2200 Abos wurden für das neue Hofmann-Personal-Stadion bereits verkauft, auch die neuen Trikots sind ein Verkaufsschlager: "Wir haben in den vergangenen eineinhalb Wochen mehr Trikots verkauft, als in der kompletten vergangenen Saison", sagt Peschek. Die bis dato auferlegten 350 Trikots waren sofort alle ausverkauft.

