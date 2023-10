2:0 gegen WAC: Blau-Weiß feiert ersten Bundesliga-Heimsieg

Der 28. Oktober 2023 ist ein Tag für die blauweißen Geschichtsbücher: Der FC Blau-Weiß Linz feiert am heutigen Samstag in der Fußball-Bundesliga mit dem 2:0 gegen den Wolfsberger AC den ersten Bundesliga-Heimsieg seit der Neugründung des Klubs 1997 – und damit auch den ersten Dreier im neuen Hofmann Personal Stadion.

Mit Manuel Maranda war es ausgerechnet ein Verteidiger, der für einen Start nach Maß gesorgt hatte: Nach einem abgefälschten Freistoß von Marco Krainz verlängerte Julian Gölles den Ball in den Gefahrenbereich, wo Blau-Weiß-Abwehrchef Maranda goldrichtig stand.

Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner blieb nach dem Führungstreffer am Drücker: Simon Seidl, der erstmals in der Bundesliga von Beginn weg debütierte, scheiterte in der 19. Minute an WAC-Goalie Hendrik Bonmann. Auch in der 45. Minute war der Schlussmann der Kärntner in letzter Sekunde zur Stelle: BW-Stürmer Ronivaldo hatte sich den Ball geschickt an seinem Gegenspieler vorbei gelegt, Bonmann verhinderte aber das 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Linzer Glück: Mit einer der letzten Aktionen in der ersten Halbzeit waren die Heimischen in einen Konter gelaufen, BW-Tormann Nicolas Schmid rettete mit einer Fußabwehr gegen den völlig alleinstehenden Florian Rieder.

VAR verhinderte Ausgleich

Ein Moment, der bis dahin schwache „Wölfe“ aufwachen hat lassen: Ab der Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando. Vor allem das WAC-Sturmduo um Mohamed Bamba und Augustine Boakye bekam Blau-Weiß einige Male nicht in den Griff: Bei einer Co-Produktion hatte Ersterer in der 60. Minute aus wenigen Metern nur knapp verpasst.

In der 77. Minute war der Ball sogar im Tor: Simon Piesinger schoss das Leder nach einer Ecke aus wenigen Metern ins Netz – und jubelte über den vermeintlichen Ausgleich. Erst nach minutenlangem VAR-Studium wurde aber auf Handspiel entschieden. Knifflig, aber am Ende verdient.

Mensah trifft aus 45 Metern

Es war jene Szene, die Blau-Weiß gebraucht hat: Mit dem ersten Bundesliga-Heimsieg vor Augen trieben die 4200 Fans ihre Mannschaft noch einmal nach vorne. Der eingewechselte Stefan Feiertag (89.) hatte im Finish sogar ein weiteres Tor erzielt - Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied aber auf Foulspiel gegen Conor Noß in der Entstehung.

Praktisch mit der letzten Aktion gelang das entscheidende Tor trotzdem: Wolfsberg hatte alles nach vorne geworfen, auch Torhüter Bonmann war im gegnerischen Sechzehner. Das nützte Blau-Weiß eiskalt aus: Im Gegenzug spielte die Scheiblehner-Elf Paul Mensah frei, der aus 45 Metern abzog - das runde Leder zappelte im Netz - und das Donauparkstadion wurde endgültig zum Tollhaus. Wenige Sekunden später - exakt um 18.52 Uhr - war es amtlich: Blau-Weiß feierte den ersten Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

