Heute wird es fix: Oberösterreich wählt am 26. September

Am Dienstagvormittag berät Stelzer mit Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und den Landesräten Birgt Gerstorfer (SP) und Stefan Kaineder (Grüne). Es geht um den Termin für die Landtagswahl.

Und es soll heute fixiert werden, dass die Wahl am 26. September stattfindet. Beschlossen werden soll das bei der Landtagssitzung am 27. Mai. Schon bei der Ausschussrunde am 6. Mai wird der Beschluss in die Wege geleitet.