Der 1. Mai, die ÖVP und die Frage nach der Sicherheit

Die SPÖ verbrachte den 1. Mai heute traditionell am Linzer Hauptplatz, die FPÖ war am Urfahraner Jahrmarkt zu Gast - für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) war der Tag der Arbeit war heute indes ein Tag, um Danke zu sagen. Er besuchte gemeinsam mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsl stellvertretend für alle, die auch an Feiertagen tätig sind, die in Linz stationierte Einheit der Wasserpolizei und bedankte sich für deren Einsatz.

Das starke Verkehrsaufkommen auf der Donau unterstreiche die Notwendigkeit von laufenden polizeilichen Kontrollen auf dem Wasser, schickte Stelzer am 1. Mai auch einen sicherheitspolitischen Appell in Richtung europäische Union: So forderte der Landeshauptmann die rasche und konsequente Umsetzung der auf EU-Ebene festgelegten Verschärfungen beim Schutz der EU-Außengrenzen und der dortigen Anhaltung von illegalen Migranten ein.

Doch zurück zum Linzer Hauptplatz: Dieser wurde nach den Auftritten der SPÖ-Spitze zur Bühne für den Aufmarsch des Bündnisses „Mayday“, dem unter anderen die KPÖ und die Junge Linke angehören. Unter dem Motto „Soziale Politik gegen rechte Hetze“ waren rund 500 Teilnehmer bei der Kundgebung, die am Schillerpark startete.

„Der 1. Mai in der Tradition der Arbeiterbewegung steht für den Kampf für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Davon sind wir weit entfernt“, lud die Linzer KP-Gemeinderätin Gerlinde Grünn dazu ein, für eine soziale Politik aktiv zu werden. Die oberösterreichische KP-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl Christina Pree, sprach davon, dass „der Kampf für eine bessere Welt“ nur gemeinsam gelingen könne. Die Liste der Forderungen reichte vom Recht auf leistbares Wohnen bis zur Einführung von Vermögenssteuern.

Szenenwechsel zu den Neos: Die Pinken begingen heute traditionell nicht den Tag der Arbeit, sondern den Tag der Bildung. Neos-Landtagsabgeordnete Julia Bammer nahm dies zum Anlass, um eine schriftliche Anfrage an Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) zu stellen. Bammer will von der Bildungslandesrätin wissen, inwieweit es einen Mangel an Schuldirektoren in Oberösterreich gibt.

Sie fordert unter anderem eine Einschätzung über die zu erwartenden Pensionierungen und nötige Neubesetzungen bis 2029 ein. Die Situation werde durch die mangelnde administrative Unterstützung von Schulleitern weiter verschärft, gab sich die Neos-Politikerin überzeugt. Gerade an Pflichtschulen, wo die Direktoren oft ohne jegliche Sekretariatsunterstützung auskommen müssten, sei der Druck hoch und Entlastung notwendig.

