Türkis-grüne Sondierer nehmen sich ab Sonntag fünf Themenfelder vor

Ausnahmsweise erst zu Mittag starten am Sonntag die Sondierungsgespräche von ÖVP und Grünen im Winterpalais des Prinzen Eugen. Am Donnerstag waren sich die beiden Sechser-Teams den ganzen Tag gegenübergesessen, um die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auszuloten.

Bis zur sonntägigen Sitzung gibt es viel zu tun: Denn wie VP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler bekannt gaben, hat man in der jüngsten Runde fünf Herausforderungen definiert, die man nun in den Fokus stellen will. Klimakrise, Wirtschaftsabschwung, Migration, Bildung und Transparenz sind die Themenfelder, wo nach Kompromissen gesucht wird. Während Kurz zuletzt lobte, dass Türkis und Grün "sehr ähnliche Einschätzungen" darüber haben, welche Herausforderungen bestünden, merkte Kogler durchaus an, dass man bei eben diesen Themen auch "besonders sondieren muss". Die unterschiedlichen Weltanschauungen zeigten sich dann auch in der Wortwahl: So spricht Kurz von einem "bevorstehenden" Wirtschaftsabschwung, Kogler dagegen lieber von einer "eventuell andräuenden Wirtschaftskrise".

Dass bei der Migration, wo die ÖVP den Kampf gegen "illegale Migration" in den Fokus rückt und ihren strikten Kurs aus der türkis-blauen Regierung fortsetzen will, Welten zur grünen Sichtweise liegen, ist offenkundig. Zwar gilt auch unter den Grünen eine Wiederholung des Jahres 2015, wo Flüchtlinge unregistriert in Massen durchgewunken wurden, mittlerweile als "No-Go", der Ruf nach einer europäischen Verteilung deckt sich aber nicht mit dem VP-Kurs.

Auch den jüngst eingeführten Deutschförderklassen stehen die Grünen kritisch gegenüber, ebenso wie der ebenfalls erfolgten Wiedereinführung der Noten an Volksschulen.

Transparenz: Weitgehend einig

Ein gemeinsames Ziel verfolgen ÖVP und Grüne dagegen beim Thema Transparenz: Nach Auffliegen des Ibiza-Skandals brauche es Maßnahmen für ein korruptionsfreies Österreich, so der Tenor.

Nach dem sonntägigen Treffen soll am Dienstag und am Freitag nochmals zu zwölft sondiert werden, danach wollen ÖVP und Grüne entscheiden, ob Verhandlungen sinnvoll erscheinen. (jabü)

