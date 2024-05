EU-Abgeordnete Angelika Winzig: "Wir waren im Dornröschenschlaf"

Angelika Winzig wechselte 2019 vom Nationalrat ins EU-Parlament und will weitere fünf Jahre in Brüssel und Straßburg wirken.

Die Delegationsleiterin der ÖVP im Europaparlament, Angelika Winzig, führt ihren Wahlkampf überwiegend in ihrem Heimatbundesland Oberösterreich. Die Abgeordnete über Enttäuschungen, Erreichtes und die EU-Bürokratie. OÖN: Sie haben gerade Geburtstag gefeiert. Ohne unhöflich zu sein, aber mit 61 dürften Sie in Österreich demnächst in Pension gehen. Warum tun Sie sich eine weitere Periode des anstrengenden EU-Parlamentarier-Daseins an? Angelika Winzig: Erstens fühl ich mich voll fit. Und