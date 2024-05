Vom Problemkind zum Unternehmer: "Ich bin schon stolz"

Sie hängen von der Decke, schmücken die Wand und setzen den schweren, schwarzen Vorhang in Szene. "Früher hätte ich mir niemals Pflanzen in die Wohnung gestellt – so ändern sich die Zeiten", sagt Patrick Grafenauer und grinst. Der bewachsene Raum sei das "Herzstück" der Altbauwohnung im Zentrum von Linz. Diese hat der 35-Jährige im Vorjahr zu einem Friseursalon umgebaut. Was jahrelang nur ein Wunsch war, bekam im Oktober einen Namen: "OneSimpleHair" heißt das Geschäft.