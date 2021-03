Treffen zu viert als Veranstaltung: Flut an Stellungnahmen zu Epidemiegesetz

Dass schon Zusammenkünfte von vier Personen als Veranstaltung gelten und untersagt werden könnten, kritisierten Rechtsanwaltskammer, Gewerkschaftsbund und Volksanwaltschaft scharf. Auch in der Stellungnahme der oberösterreichischen Landesregierung wurde beklagt, dass künftig "typische private Lebensumstände" erfasst wären. Das Land Kärnten bezeichnete die Definition des Veranstaltungsbegriffs teils als "überschießend". Das Gesundheitsministerium versicherte, dass im Privaten weiter nicht kontrolliert werde.

Die Begutachtungsfrist zur Novelle endete am gestrigen Dienstag. Der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt erinnerte das Gesundheitsministerium daran, dass die Begutachtungsfrist bei Gesetzesvorhaben "im Regelfall sechs Wochen zu betragen hat". Da die Novelle lediglich sechs Tage geprüft werden durfte, "ist eine umfassende und abschließende Begutachtung des übermittelten Gesetzesentwurfes nicht möglich", betonen die Juristen.

Stand Mittwochvormittag gab es mehr als 30.000 Stellungnahmen auf der Parlamentshomepage. Der überwiegende Teil davon stammt von Privatpersonen, viele auch anonym. Gegner der Corona-Maßnahmen hatten auch via "Social Media" und Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram dazu aufgerufen. Viele Stellungnahmen bestanden aus vorgefertigten Textbausteinen. Eine Möglichkeit, die zigtausenden Stellungnahmen auf der Homepage zu sortieren, gibt es nicht - das Parlament arbeitet aber bereits an einer technischen Lösung, hieß es.

Veranstaltung zu viert: "Reine Schikane"

Ablehnung erfährt vor allem der Plan, dass bereits Zusammenkünfte von zumindest vier Personen als Veranstaltung gewertet und untersagt werden können. FPÖ-Chef Norbert Hofer übte per Aussendung Kritik: Der Passus zu den Veranstaltungen sei "lebensfremd und eine reine Schikane", befand er. "Diese Bestimmung soll offenbar nur dazu dienen, um die Menschen auch abseits von Lockdowns und Ausgangssperren weiterhin an der kurzen Leine zu halten." Er befürchtet, dass auch private Treffen kriminalisiert werden könnten. "Der Gesundheitsminister wäre gut beraten, wenn er die Stellungnahmen zum Gesetz nicht einfach nur sichtet, sondern auch einarbeitet."

Auch das Land Niederösterreich ortet Unklarheiten, was den Veranstaltungsbegriff betrifft und regte in seiner Stellungnahme eine Klarstellung an, ob sich die Regelung auf sämtliche Veranstaltungen oder nur auf jene außerhalb des privaten Wohnbereichs beziehen soll. Kärnten befürchtet ebenfalls, dass die vorgeschlagenen Bestimmungen "bereits sehr niederschwellige Formen zwischenmenschlicher Kontakte dem Regelungsregime unterwerfen". Eine Klarstellung wünscht sich auch Tirol, weil eine derartige Definition zu "durchaus kritisch zu sehenden Eingriffen des Verordnungsgebers in sensible Grundrechtspositionen führen" könnte.

Tirol will Testpflicht für gewisse Öffis

In der Novelle ist auch eine verpflichtende Teilnahme an den wöchentlichen Berufsgruppentestungen vorgesehen, für Lehrer fällt damit das Unterrichten mit FFP2-Maske als Alternative weg. Das Bildungsministerium plädiert nun in seiner Stellungnahme dafür, dabei auch die an den Schulen eingesetzten Tests - derzeit kommen dort anterio-nasale Antigenschnelltests ("Nasenbohrer"-Tests) zum Einsatz - anzuerkennen. Im Sinne eines "wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Einsatzes öffentlicher Gelder" sollten negative Testergebnisse auch in allen anderen Bereichen, insbesondere für den Zugang zu körpernahen Dienstleistungen, anerkannt werden, so die Anregung des Ministeriums.

Die gleiche Forderung kommt auch von der Lehrergewerkschaft: Es sei "in keiner Weise nachvollziehbar", dass die Tests bei Schülern als Voraussetzung für den Schulbesuch eingesetzt werden, aber für Lehrer keine Gültigkeit haben sollen. Für Lehrer, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind, soll nach Wunsch der Lehrervertreter außerdem keine Testpflicht mehr gelten. Der Verfassungsdienst regte auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen an, zu prüfen, als Nachweis über eine "geringe epidemiologische Gefahr des Teilnehmers" neben negativen Testergebnissen auch einen "Impfnachweis" zu verankern.

Tirol wiederum würde gerne die Testpflicht erweitern: Es sollte erwogen werden, die gesetzliche Möglichkeit der Anordnung einer Testpflicht auch auf bestimmte Verkehrsmittel auszudehnen, um das epidemiologische Risiko bei der Nutzung von Verkehrsmitteln zu minimieren, die typischerweise für touristische Zwecke bzw. Freizeitzwecke oder im Ausflugsverkehr verwendet werden.

Neu im Maßnahmen- und Epidemiegesetz

Zusammenkünfte: Künftig sollen Treffen von mindestens vier nicht aus einem Haushalt stammenden Personen „im öffentlichen wie privaten Bereich“ als Veranstaltung gelten. Kontrollen im privaten Wohnbereich sind ausgeschlossen.

Künftig sollen Treffen von mindestens vier nicht aus einem Haushalt stammenden Personen „im öffentlichen wie privaten Bereich“ als Veranstaltung gelten. Kontrollen im privaten Wohnbereich sind ausgeschlossen. Wer gewerbsmäßige Veranstaltungen trotz Verbot organisiert , wird mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro (Ersatzhaft 6 Wochen) bedroht. Teilnehmer müssen bis zu 1450 Euro zahlen. Verstoß gegen Bewilligungspflicht und Auflagen: 3600 Euro oder vier Wochen Haft.

, wird mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro (Ersatzhaft 6 Wochen) bedroht. Teilnehmer müssen bis zu 1450 Euro zahlen. Verstoß gegen Bewilligungspflicht und Auflagen: 3600 Euro oder vier Wochen Haft. Ausgangsbeschränkungen können „weniger umfangreich“ (etwa eine nächtliche Ausgangssperre) verhängt werden, wenn wegen hoher Virusverbreitung das Contact-Tracing nicht mehr möglich ist.

können „weniger umfangreich“ (etwa eine nächtliche Ausgangssperre) verhängt werden, wenn wegen hoher Virusverbreitung das Contact-Tracing nicht mehr möglich ist. Verkehrsbeschränkungen (etwa Testpflicht bei Ausreise, Quarantäne, generelle Sperre) können im Inland beim Verlassen von Epidemiegebieten verfügt werden.

(etwa Testpflicht bei Ausreise, Quarantäne, generelle Sperre) können im Inland beim Verlassen von Epidemiegebieten verfügt werden. Entschädigungsanträge zu Verdienstentgang wegen behördlicher Coronamaßnahmen sollen künftig durch die Bundesländer 12 Monate (bisher 6) bearbeitet und geprüft werden können.

zu Verdienstentgang wegen behördlicher Coronamaßnahmen sollen künftig durch die Bundesländer 12 Monate (bisher 6) bearbeitet und geprüft werden können. Berufsgruppentestung: Lehrer, Kindergartenpädagoginnen und öffentlich Bedienstete im Parteienverkehr müssen sich künftig regelmäßig und verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. Bisher sieht das Gesetz bei Präsenz die Wahl zwischen dem Test und dem Tragen einer FFP2-Maske vor. Letzteres entfällt als Alternative.