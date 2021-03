Was von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) als "Präzisierungen" zum Covid-Maßnahmengesetz und zum Epidemiegesetz angekündigt worden ist, hat in der Opposition neuerlich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Wenn etwa Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger von einer "Katastrophe, die man verhindern muss", oder die FP-Abgeordnete Susanne Fürst von "geplanter Behördenwillkür" spricht, bezieht sich das vor allem auf einen der vier strittigsten Punkte. Anschober will künftig an "öffentlichen wie