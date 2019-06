Tauziehen um den Wahltermin: Rot-blaue Mehrheit für 29. September

Die Würfel dürften gefallen sein. Nach derzeitigem Stand wird die Nationalratswahl wohl am 29. September stattfinden.

Am Dienstag berieten die Klubchefs über einen Wahltermin, eine Einigung wurde nicht erzielt.

Die Volkspartei hatte sich neuerlich für den 15. September ausgesprochen. Ihr Argument: Damit wäre der Wahlkampf ein kurzer, und man entspräche dem Willen des Bundespräsidenten, der Anfang September präferiert. Doch auch in der Volkspartei soll es Landesgruppen geben, denen mögliche Terminkollisionen Kopfzerbrechen machen: In Graz wird an dem Wochenende "aufgesteirert", bei einer Art riesiger Trachtenparty, in Niederösterreich hat der Bauernbund eine Wallfahrt nach Mariazell angesetzt.

Der Versuch, die goldene Mitte zu finden, scheiterte. "Der 22. September wäre für uns auch möglich gewesen, aber auch dieser Termin wurde nicht angenommen", beklagte VP-Klubchef August Wöginger im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Rot-Blau packelt und ist nicht kompromissbereit."

Tatsächlich sprachen sich gestern SP-Klub-Vize Jörg Leichtfried und FP-Klubobmann Herbert Kickl einhellig für den 29. September aus. "In großen Teilen Österreichs enden die Ferien am 8. September. Drei Wochen für den Wahlkampf sind ohnehin sehr wenig Zeit. Wir wollen ja auch den Schülern, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, Zeit für politische Diskussionen geben", sagte Leichtfried. Auch die FPÖ verweist auf die Ferien. Der 29. September sei der Wunschtermin, sagte Kickl.

Die Neos dürften sich flexibel gezeigt haben. Die Liste Jetzt wiederum hätte auch mit einem viel späteren Termin kein Problem. Peter Pilz will über den Sommer einen Ibiza-Untersuchungsausschuss einsetzen, der Neuwahlantrag solle verschoben werden.

Freilich haben alle Parteien ihre versteckte Agenda. Die ÖVP präferiert deshalb einen früheren Termin, weil Obmann Sebastian Kurz in den Umfragen einen Höhenflug erlebt. Je länger der Wahlkampf dauert, desto teurer wird er.

Zeit gewinnen

In der SPÖ ist man um jede Woche froh, in der Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner noch Profil gewinnen kann. Die Freiheitlichen wollen das Ibiza-Video möglichst vergessen machen. Auch Pilz’ Sehnsucht nach einem späten Termin ist verständlich: Er dürfte mit seiner Liste nicht mehr in den Nationalrat hineinkommen.

Beim nächsten Plenum am 12. und 13. Juni soll der Nationalrat formal aufgelöst werden. Die Regierung legt in Folge per Verordnung einen Stich- und einen Wahltag fest, doch muss dies in Absprache erfolgen, denn letztlich entscheidet der Hauptausschuss des Parlaments mit Mehrheit über den Termin.

Tauschgeschäfte: Parteifinanzen, Rauchverbot

Insgesamt 14 unterschiedliche Anträge wurden zum Thema Wahlkampfspenden und Parteienfinanzierung eingebracht. Heute sichten die Klubdirektoren, wo es Überschneidungen zwischen den Parteien geben könnte.

SPÖ und FPÖ sprachen sich beide für eine Spenden-Obergrenze aus. Die Volkspartei, die im vergangenen Wahlkampf sehr viel Geld aus Spenden lukrierte und über die Bünde auch finanzielle Mittel verteilt, hält von einer zu rigiden Grenze hingegen wenig.

Hingegen braucht die SPÖ für die Einführung des Rauchverbots auch die Zustimmung von einer der beiden ehemaligen Regierungsparteien. Für die Freiheitlichen war es unter Heinz-Christian Strache eine Fahnenfrage. Die ÖVP deutete zuletzt an, hier durchaus gesprächsbereit zu sein. Ein mögliches Thema für politische Tauschgeschäfte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at