Welche Psychologie hinter den Wahlplakaten steckt

LINZ. SPÖ-Kandidat Andreas Schieder hört mit Tablet in den Händen vertrauensvoll einer jungen Frau zu. Während Reinhold Lopatka von der ÖVP "Europas Grenzen schützen" will, fordert die Grüne Lena Schilling zu "Herz statt Hetze" auf – gleichzeitig beklagt die FPÖ "Öko-Kommunismus und Kriegstreiberei".

25 Tage vor der EU-Wahl ist der Wahlkampf auf den Plakatwänden unübersehbar. Doch was sagen Slogan, Abbildung und Gestaltung eigentlich über Partei und Bewerber selbst aus? Die OÖNachrichten haben mit Daniel Witzeling, Sozialwissenschaftler und Leiter des Humaninstituts Wien, über die "Psychologie hinter den Plakaten" gesprochen.

Eines vorweg: Selbst in einer digitalisierten Welt erfreut sich das Wahlplakat als Medium großer Beliebtheit (mehr dazu auf Seite 3). "Es taugt dabei aber weniger zur Gewinnung neuer Wähler, sondern eher als Signal an die Stammwählerschaft", sagt Witzeling. Vordergründig solle der Eindruck hinterlassen werden, "wir tun eh was", so der Medienpsychologe Witzeling.

Plakate als Rorschach-Test

Und welche Nachricht soll vermittelt werden? Strategien im Plakatwahlkampf gebe es laut Witzeling viele. Die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ hätten beide "sehr einfache Botschaften" und viel Interpretationsspielraum gewählt – bewusst, wie der Experte sagt.

ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka nutzt auf seinen Plakaten einfache Botschaften, die bewusst Interpretationsspielraum zulassen. Bild: APA/EVA MANHART

"Wer Plakate von Reinhold Lopatka oder Andreas Schieder sieht, der kann da jeden Wunsch und jede Hoffnung hineinprojizieren."

Für eine ähnliche Strategie wie Lopatka hat sich laut dem Medienpsychologen auch SPÖ-Kandidat Andreas Schieder entschieden. Bild: APA/EVA MANHART

Beide Kampagnen sollen allerdings vor allem vermitteln: große Erfahrung, keine Experimente und jene Werte, mit denen die Schwarzen und die Roten gerne in Verbindung gebracht werden.

Ein Plakat, das in den vergangenen Wochen Aufsehen erregte, war jenes der FPÖ. "Die Idee war relativ simpel: mehrere negative Aufregerthemen und Provokationen auf einem Transparent unterzubringen." Die Denkweise sei laut Witzeling zwar verständlich, mache "aus Sicht der Werbepsychologie" jedoch keinen Sinn: "Der Wähler wird überladen mit Botschaften und kann – wenn er etwa mit dem Auto an einer Wand vorbeifährt – nur einen Bruchteil davon mitnehmen."

Zu viele Themen auf einem Plakat, die allesamt negativ sind, zeigt die FPÖ auf den Plakaten der ersten Kampagnenphase. Bild: APA/ROBERT JAEGER

Auch das Profil von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei auf den ersten Blick nicht erkennbar – "das ist überfordernd", sagt Witzeling.

Warum weniger mehr ist

In der Werbeindustrie habe sich deshalb nicht ohne Grund seit Jahrzehnten der Leitspruch "weniger ist mehr" durchgesetzt. Es sei nicht verwunderlich, dass die Blauen bereits vergangene Woche eine zweite Kampagne unter dem Motto "Vorhang auf für unser Österreich" ausgerollt hätten. "Das ist ein bewusster Stilbruch, die Botschaft ist eingängig und positiv – und auch der Spitzenkandidat Harald Vilimsky ist erstmals zu sehen", sagt Witzeling.

Interessant zu beobachten werde in der verbleibenden Zeit bis zum Wahlsonntag, wie sich die Kampagne der grünen Spitzenkandidatin Lena Schilling entwickle.

Eine Darstellung des "absolut Guten" mit aktuell völlig gegenteiliger Berichterstattung: Die Kampagne der grünen Spitzenkandidatin Lena Schilling. Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

"Angesichts der Vorwürfe, die über Schilling vor rund einer Woche bekannt geworden sind, stehen das Motiv und der Spruch natürlich im krassen Gegenteil zur jüngsten Berichterstattung", sagt Witzeling. Der Grundgedanke sei ein "absoluter Positivwahlkampf gewesen, eine Darstellung des ‚Guten‘ auf einem Plakat". Ob und wie die Grünen noch reagieren, bleibt offen (siehe Seite 3).

Die Neos erzählen anhand einer Bilderserie eine Geschichte – und das sehr gelungen, wie Experte Witzeling urteilt. Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Wenn die Neos "die Vereinigten Staaten von Europa" forderten und dabei sich abwechselnde Sujets des russischen Präsidenten Wladimir Putin oder des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zeigten, dann sei das laut Witzeling "medienpsychologisch sehr clever". Nicht nur seien die Plakate ein Blickfang, sie würden auch sehr geradlinig das kommunizieren, was den Pinken unter Spitzenkandidat Helmut Brandstätter wichtig sei – ein unabhängiges und geeintes Europa.

Der einzige Reim der bisherigen Wahlkampagnen: Die KPÖ fordert bei der EU-Wahl „Wohnen statt Kanonen“. Bild: APA/FLORIAN WIESER

Der Reim als Strategie

Mit "Wohnen statt Kanonen" stellt die KPÖ heuer als einzige Partei einen Reim in den Mittelpunkt ihrer Plakate. "Reime funktionieren grundsätzlich gut, ein Problem könnte jedoch die mangelnde Bekanntheit der beiden Kandidaten Claudia Krieglsteiner und Günther Hopfgartner sein."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Ursula von der Leyen Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.