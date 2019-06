SPÖ und FPÖ für Neuwahlen am 29. September

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried beharrte am Dienstagnachmittag auf dem 29. September als Wahltermin. "Einen Wahlkampf im Hochsommer, wenn viele Wahlberechtigte ihren wohlverdienten Urlaub verbringen, und einen überhasteten Wahltermin direkt nach Schulbeginn, lehnen wir ab", argumentierte Leichtfried in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. "Die Wählerinnen und Wähler müssen die Möglichkeit haben, sich über Positionen und Pläne der Parteien ausreichend zu informieren. Wenn wir davon ausgehen, dass am 8. September die Ferien zu Ende sind, erscheinen drei Wochen bis zum 29. September als kurzer aber angemessener Zeitraum dafür", meinte der stellvertretende SPÖ-Klubobmann.

29. September auch für FPÖ der "Wunschtermin"

Auch die FPÖ hat sich auf den 29. September als "Wunschtermin" für die Nationalratswahl im Herbst 2019 festgelegt. "Der Vorteil dieses Wahltermins: Der Sommer wird vom Wahlkampf nicht gestört. Vier Wochen Intensiv-Wahlkampf ab September bieten allen Parteien noch ausreichend Zeit, um mit ihren Botschaften an die Wählerinnen und Wähler heranzutreten", erkläre die Parteispitze am Dienstag via Aussendung. "Ein September-Wahltermin - und damit ein möglichst rascher Termin - nach dem Ende des ÖVP-FPÖ-Koalitionspakts" sei "sowohl Wunsch des Bundespräsidenten als auch der Parlamentsparteien", so der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer und der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl in einer gemeinsamen Presseerklärung. "Diesem Wunsch kommen wir nach und haben uns nach internen Beratungen auf den 29. September 2019 verständigt", hieß es. Die weiteren parlamentarischen Schritte, die bis zur Neuwahl erforderlich sind, sollen kommende

