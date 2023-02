"Pensionssplitting heilt nicht die Wunde Altersarmut"

Bei der Arbeiterkammer Wien ist zuletzt die Nachfrage nach Schuldnerberatungen gestiegen. Frauen melden sich, weil sie mit ihrem Geld nicht mehr auskommen.

Ines Stilling leitet seit kurzem die Abteilung für Sozialpolitik in der Arbeiterkammer, zuvor war sie Frauenministerin in der Expertenregierung und Generalsekretärin im Sozialministerium. Die Ursachen dafür, dass Armut noch immer weiblich ist, sind vielfältig.

Es beginnt bei den Einkommen. "Wir brauchen mehr Transparenz innerhalb der Betriebe", sagt Stilling. Dabei gehe es nicht nur um die Unterschiede zwischen den Gehältern von Frauen und Männern, die laut Statistik Austria noch immer bei 18,7 Prozent in Österreich liegen (EU-Schnitt: 13 Prozent). Transparenz würde auch zu mehr Diskussionen in den Betrieben führen, ob es zulässig sei, dass eine Assistentin deutlich weniger als eine Führungskraft verdiene. Nicht nur dass Frauen in Österreich seltener höhere Posten bekleiden, sind sie zudem häufiger in niedrig bezahlten Branchen zu finden, wie der Pflege oder der Kinderbetreuung.

Auch Christine Mayerhuber, Sozial-Expertin des WIFO, sieht das Problem darin, dass Frauen in schlechter entlohnten Bereichen arbeiten. "Die Arbeitsbewertung baut auf dem Industriesystem auf. Dienstleistungen werden geringer bewertet als Tätigkeiten von Maschinen." Das Transparenzproblem in Österreich sei enorm. Man wisse nicht, wie viel man in gleicher Position bei einem anderen Unternehmen verdienen würde.

Vielfach arbeiten Frauen zudem Teilzeit, wodurch sich ihre Einkommen und in Folge ihre Pension reduzieren. Mayerhuber sieht Teilzeit als "Erfolgsgeschichte". In Österreich seien wegen des traditionellen Familienbilds lange Zeit die Möglichkeiten von Frauen auf dem Arbeitsmarkt eingeschränkt gewesen. Heute liegt Österreich mit einer Frauenbeschäftigung von 68,1 Prozent auf Platz neun in der EU (EU-Schnitt: 63,4 Prozent).

Die niedrigen Einkommen führen dazu, dass Frauen in der Pension mit weniger Geld zurechtkommen müssen. Im Regierungsübereinkommen findet sich dazu der Vorschlag eines Pensionssplittings – Männer und Frauen teilen für die Zeit der Kindererziehung ihre Pensionsansprüche. "Das Splitting ist eh lieb, aber es wird das Problem nicht lösen. Es ist wie ein Pflaster, aber die Wunde Altersarmut darunter verschwindet deshalb nicht, sagt Stilling." Mayerhuber sieht es ähnlich: Eine solche Regelung würde für die heutigen Jungmütter und -väter gelten. Auswirkungen auf die Pensionen hätte eine solche Maßnahme erst in Jahrzehnten.

