"Operation Fox" und eine Klagsdrohung

Die "Operation Fox" ist an der österreichisch-ungarischen Grenze im Burgenland angelaufen. Österreichische Polizisten sollen dabei auf ungarischem Staatsgebiet in Kooperation mit den dortigen Behörden Flüchtlinge aufgreifen und die Schlepperei bekämpfen.

Die Polizei solle "fest auf die Asylbremse steigen", so Innenminister Gerhard Karner (VP) bei seinem gestrigen Besuch an der österreichisch-ungarischen Grenze bei der Brücke von Andau (Bezirk Neusiedl/See). Österreichisch-ungarische Polizeistreifen sollen abseits von Schwerpunktaktionen den Grenzbereich kontrollieren. Ausgestattet sind sie mit Drohnen, zwei Polizeihunden, Wärmebildgeräten und Spezialfahrzeugen für die Verfolgung von Schleppern im unwegsamen Gelände. Der Fokus liegt auf den Grenzgebieten der Bezirke Neusiedl am See und Oberpullendorf, die am stärksten von illegaler Migration betroffen sind. Allein im Bereich rund um die Brücke von Andau sind laut Polizei in den vergangenen Monaten 10.800 Flüchtlinge aufgegriffen und 47 Schlepper festgenommen worden.

In diesem Zusammenhang verteidigte Karner Österreichs Veto gegen die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum. Dieses System funktioniere im Osten Europas nicht, so Karner. Diese Ansicht teilt man – wie berichtet – in Bulgarien und Rumänien nicht. Dass Österreich die Aufnahme blockiert, hat Entrüstung ausgelöst. Der rumänische EU-Abgeordnete Eugen Tomac hat nun die EU-Kommission aufgefordert, Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

