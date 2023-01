NÖ-Wahl: Das Endergebnis liegt vor

Das Endergebnis der niederösterreichischen Landtagswahl liegt nun vor. Die Änderungen gegenüber dem am 29. Jänner abends verkündeten vorläufigen Ergebnis sind minimal. Es kamen nur 503 gültige Stimmen dazu, die am Sonntag per Wahlkarte in "fremden" Wahlkreisen abgegeben wurden. Die Stimmenanteile einiger Parteien änderten sich im Zehntel-Bereich.

Nach Auszählung der Wahlkarten durch die Bezirkswahlbehörden kommt die ÖVP auf 39,93 Prozent, die FPÖ auf 24,19 und SPÖ auf 20,65 Prozent. Die Grünen erreichten 7,59 Prozent der Stimmen, NEOS 6,67 Prozent. Die Mandatsstände sind gegenüber Sonntag unverändert mit 23 ÖVP, 14 FPÖ, 12 SPÖ, 4 Grüne und 3 NEOS. Nicht in den Landtag geschafft haben es KPÖ (0,38 Prozent), MFG (0,49) und ZIEL (0,10 Prozent).

922.253 der 1,288.838 Wahlberechtigten haben Stimmen abgegeben, 899.837 waren gültig. Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber der Wahl 2018 um genau 5,00 Prozentpunkte auf nunmehr inklusive Wahlkarten 71,56 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper