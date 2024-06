LASK holte U20-Teamstürmer von Inter Mailand

Bei Inter Mailand endete der Karriereweg von Oumar Diallo, beim LASK soll es nach vorne gehen: Die Linzer verpflichteten den kanadischen U20-Teamspieler, der sich bei den Amateuren in der Regionalliga für höhere Aufgaben empfehlen soll.

Im Februar 2022 kam Diallo aus seiner Heimat nach Italien, vor er nach kurzer Anlaufzeit bei Cannara zu Inter Mailand wechselte. In der abgelaufenen Saison feierte man beim Klub von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic nicht nur den Meistertitel in der Serie A, auf in der Primavera, der U19-Liga war Inter ganz vorne. Einen (kleinen) Beitrag leistete auch Diallo mit zwölf Einsätzen, darunter einem in der Startelf. Auch in der Youth League war der 1,88 Meter große Außenstürmer am Ball, im Frühjahr spielte er drei Mal für Kanadas U20.

Vierter Zugang für die Amateure

Diallo ist bereits der vierte neue Perspektivspieler für die Amateure: Aus dem Nachwuchs des deutschen Bundesligisten Wolfsburg kehrte Kevin Lebersorger zurück. Der erste Verein des 19-jährigen rechten Verteidigers war ATSV Timelkam. Von Zweitligist Admira kam Mittelfeldspieler Baran Yildiz (17), aus Leipzigs Nachwuchs Außenverteidgier Sammy Mohammed (19).

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

