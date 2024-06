Nur jeder Dreißigste spendet regelmäßig Blut

200 Blutkonserven werden pro Tag in Oberösterreichs Krankenhäusern benötigt – umgerechnet sind dies etwa 80 bis 100 Liter Blut, die täglich für Notfälle verwendet werden. Besonders vor der Urlaubszeit im Sommer ist ein starker Rückgang bei den Spendern zu beobachten, sagt Susanne Süßner, Leiterin der Blutzentrale Linz. "Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, 15.000 Blutkonserven für die Sommermonate zu sichern, um gut über die Urlaubszeit zu kommen. Das Problem dabei: Die Blutkonserven sind nur 42 Tage haltbar, also nur sechs Wochen." Anlässlich des heutigen Weltblutspendetags beantwortet die Expertin Fragen, die vor dem Blutspenden auftauchen.

Wer kann in Österreich Blut spenden und welche Voraussetzungen braucht man dafür?

Jeder im Alter zwischen 18 und 70 Jahren ist ein potenzieller Blutspender. Vor der Spende selbst sollte ausreichend gegessen und getrunken werden, um den Kreislauf nicht zu belasten. "Man muss bedenken: Dem Körper werden 465 Milliliter Blut entnommen. Darauf muss der Körper vorbereitet sein", sagt Süßner.

Wie läuft das Blutspenden ab?

650 Blutspendeaktionen finden in Oberösterreich über das ganze Jahr hinweg statt. Mit einem amtlichen Lichtbildausweis werden die Spender registriert, zudem wird ein Gesundheitsfragebogen ausgegeben. "Die Spender sollten sich auf jeden Fall gesund und fit fühlen, bei einer Erkältung wird kein Blut abgenommen", sagt die Leiterin der Linzer Blutzentrale.

Wie oft hintereinander kann man Blut spenden?

Nachdem Blut gespendet wurde, ist ein zeitlicher Abstand von mindestens acht Wochen bis zur folgenden Blutabnahme notwendig. Mit jeder Blutspende verliert der Körper Eisen, das erst wieder aufgebaut werden muss. Frauen dürfen vier bis fünf Mal pro Jahr Blut spenden, Männer bis zu sechs Mal.

Wann darf kein Blut gespendet werden?

Besonders in den Sommermonaten wird darauf geachtet, wo der Urlaub verbracht wurde: Etwa bei einer Reise in die Tropen wird aufgrund von Malaria-Gefahr gründlicher nachgefragt. Auch nach einem Zeckenbiss empfiehlt es sich, acht Wochen abzuwarten, bis Blut gespendet wird, sagt Süßner.

Wie viele Menschen spenden ihr Blut pro Jahr und welche Blutgruppe wird dringend benötigt?

Grundsätzlich ist es nur jeder Dreißigste, der regelmäßig in Österreich Blut spendet. Im ländlichen Bereich gehen nur drei bis acht Prozent der Personen, die berechtigt sind, zum Blutspenden. Im urbanen Raum ist die Spendenbereitschaft noch geringer. Die häufigste Blutgruppe in Österreich ist A, Blutgruppe 0 negativ gilt als Universalspender – damit können auch alle anderen Blutgruppen versorgt werden. AB hingegen ist jene Blutgruppe, die am seltensten auftritt und daher am dringendsten benötigt wird. Laut Süßner wird es immer schwieriger, Spender zu motivieren.

Karoline Ploberger

