Belastende Chatnachrichten nach Übergriff auf Schulwoche

Am katholischen Privatgymnasium Aloisianum am Freinberg in Linz hängt der Haussegen schief.

Am Donnerstag steht die Maturafeier am Linzer Privatgymnasium Aloisianum an. Von einer gelösten Stimmung an der Schule kann heuer nicht die Rede sein. Seit vergangener Woche ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Vorfalls, der sich Mitte Mai während der Italienwoche der sechsten Klassen ereignet haben soll - die OÖN haben berichtet. Vier Burschen wird vorgeworfen, eine Mitschülerin eingesperrt und genötigt zu haben. In den nächsten Tagen sollen sich die Beschuldigten dazu äußern.