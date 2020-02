Eurofighter: Staatsanwälte ermitteln doch weiter

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Wochenende jenen Vorhabensbericht für "überholt" erklärt, mit dem man Ende 2019 die Einstellung von Ermittlungen in der Causa Eurofighter empfohlen hatte. Bestätigt wurde im Justizministerium, dass, wie von "profil" berichtet, die Empfehlung der WKStA an die übergeordnete Oberstaatsanwaltschaft eingegangen sei.

Unkommentiert blieb, ob es um die Anfang 2017 von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP) eingebrachte Betrugsanzeige ging. Die zwei Vorwürfe darin: von Airbus vorgetäuschte Lieferfähigkeit für die Jets, obwohl bei Vertragsabschluss nicht gegeben sowie die Anrechnung von 183,4 Millionen Euro an mutmaßlichen Korruptionskosten in den Kaufpreis.

Er fühle sich "nach solchen Veröffentlichungen wie in einer Bananenrepublik", sagte Doskozil. In seiner Vorgehensweise, 2017 auch US-Behörden direkt eingeschaltet zu haben, weil er Österreichs Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek misstraut habe, fühle er sich "vollinhaltlich bestätigt". Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) kritisierte ebenfalls die Einstellungspläne: Gerade nach den Geständnissen von Airbus in den USA "sollte man dranbleiben und aufklären statt einstellen". Die WKStA prüft nun, ob der US-Vergleich, im Zuge dessen Airbus auch nicht deklarierte Zahlungen über 55 Millionen Euro beim Österreich-Deal zugegeben hat, neue Informationen für ihre Ermittlungen birgt.

FP-Wehrsprecher Reinhard Bösch vermutet "schwarze Netzwerke" in der Justiz. Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ist eine Verfahrenseinstellung jetzt "vom Tisch".

