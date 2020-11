Erste Rücktritte nach dem Anschlag von Wien

Eine überraschende Wendung mit ersten personellen Konsequenzen gibt es in der Diskussion um Behördenfehler vor dem Wiener Terroranschlag. Innenminister Karl Nehammer (VP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl gaben am Freitag den Rückzug – "auf eigenen Wunsch" – des Leiters des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Erich Zwettler, bekannt. Abgezogen werden auch zwei LVT-Beamte, die für die Einschätzung der Gefährlichkeit des späteren IS-Attentäters Kujtim F. verantwortlich waren.

Die Wendung ist deshalb überraschend, weil Pürstl noch am Vortag die "gute Arbeit" der Verfassungsschützer von LVT und BVT gelobt hatte. Es ging dabei um den versuchten Munitionskauf durch F. am 21. Juli in Bratislava, den das slowakische Innenministerium zwei Tage später über Europol nach Wien gemeldet hatte.

In der Zwischenzeit gebe es neue Erkenntnisse, die auf "nicht tolerierbare Fehler" hinweisen, sagte Nehammer. Demnach haben im Juli noch vor der Bratislava-Fahrt die deutschen Behörden ihren Wiener Kollegen die Ankunft von zwei amtsbekannten IS-Gefährdern gemeldet, sagte Pürstl.

Video: Attentäter von Wien in zwei Moscheen aktiv - Nehammer gesteht weitere Ermittlungspanne ein

Wie eine Überwachung durch das LVT ergab, haben die beiden Männer Kujtim F. in Wien getroffen. Über den Gesprächsinhalt könne man nichts sagen, weil es "keinen großen Lauschangriff" gegeben habe. In Verbindung mit der späteren Meldung aus der Slowakei hätte die Gefahreneinschätzung "unter Umständen auch zu anderen Konsequenzen führen" können, räumte Pürstl ein. Der erste Schritt seien die personellen Konsequenzen, Zwettler werde interimistisch vom steirischen LVT-Chef Rupert Meixner ersetzt. Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat unterdessen über acht der 15 nach dem Anschlag verhafteten Männer die Untersuchungshaft verhängt. Sie stehen im dringenden Verdacht, durch Unterstützung des Attentäters vor dem Anschlag einen Beitrag zu Mord geleistet und sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben.

Moscheen geschlossen

Kultusministerin Susanne Raab (VP) hat gestern die Schließung zweier Moscheen veranlasst, in denen der Attentäter aktiv war. Betroffen ist die Tewhid-Moschee in Wien-Meidling, die 2016 von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) gegründet worden ist. Als Nährboden für Radikalisierung bekannt war bereits die Melit-Ibrahim-Moschee, ein außerhalb der IGGÖ in Ottakring agierender Verein. In dieser Einrichtung, die nun nach dem Vereinsgesetz aufgelöst wird, soll sich auch der IS-Terrorist Mohamed M. aufgehalten haben. (luc)

