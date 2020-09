Wie berichtet, stehen die Zeichen für Linz heute, Donnerstag, wieder auf Grün, weil sich die Zahlen klar verbessert haben. Dem Vernehmen nach dürfte das beschlossen werden, aber die Abstimmungen in der Corona-Kommission sind noch nicht erfolgt. Freistadt könnte, wie befürchtet, auf Gelb gestellt werden. In diese Richtung geht es derzeit in der 19-köpfigen Kommission.