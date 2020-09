Livestream: Ampelschaltung und verschärfte Maskenpflicht

Nach der gestrigen Tagung der Corona-Kommission wird verkündet, in welchen Farben die Corona-Ampel leuchten wird. Zuletzt zeigte sie für Wien, Graz, Linz und den Bezirk Kufstein ein mittleres Risiko - also Gelb - an, während der Rest des Bundesgebiets Grün war.

Das wird sich nun ändern: Wie berichtet, wird Linz wieder auf Grün gestellt. Auch Freistadt bleibt Grün. Wien, Graz und Kufstein bleiben hingegen auf Gelb. Dazu kommen neu Innsbruck, Schwaz, Wiener Neustadt und Korneuburg.

Wie die OÖN bereits gestern Abend berichtet haben, kommen aber wieder bundesweite Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, wie eine Maskenfplicht für Handel, Gastro und Schule.

Die Pressekonferenz der Regierung ab 11 Uhr im Livestream:

Video: Das sagen Mediziner zu den Neuinfektionen und zur Ampelschaltung

