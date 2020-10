Bayern verfügt Corona-Testpflicht für Grenzpendler

MüNCHEN. Wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, hat Bayern gestern eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots eingeführt. Wer aus einem Risikogebiet regelmäßig mindestens einmal pro Woche in den Freistaat zu Berufs- oder Bildungszwecken einreist, muss der zuständigen Behörde regelmäßig Corona-Tests vorlegen.

"Wer aus einem Risikogebiet (...) regelmäßig mindestens einmal wöchentlich nach Bayern einreist, um sich dort aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen, zu Ausbildungszwecken oder zum Schul- oder Hochschulbesuch aufzuhalten, muss der für den Berufs-, Geschäfts-, Ausbildungs-, Schul- oder Hochschulort zuständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle unaufgefordert und unverzüglich 1. binnen sieben Tagen nach der ersten auf den 23. Oktober 2020 folgenden Einreise und 2. danach regelmäßig in jeder nachfolgenden Kalenderwoche ein Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen", heißt es in der Verordnung.

Das Testergebnis muss auf einer molekularbiologischen Testung basieren. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Kritik kommt von der Wirtschafts- und der Arbeiterkammer. Für einen PCR-Test wären bis zu 175 Euro zu zahlen. Sich wöchentlich testen zu lassen, bedeute damit einen Kostenaufwand von bis zu 700 Euro pro Monat. "Die Grenzen nach Bayern müssen für Personen- und Warenströme offen bleiben und dürfen nicht durch unbedachte Maßnahmen blockiert werden", sieht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer auch eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort.

Tschechien verlangt keine Tests

Im Gegensatz zu Bayern sind für das Pendeln nach Tschechien keine Corona-Tests vorgeschrieben. Die Einreise ist allerdings nur in essentiellen Fällen (berufliche Gründe, dringende Familien- und Arztbesuche) möglich. Reisen aus touristischen Gründen sind nicht erlaubt.

