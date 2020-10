PRAG. Bei den Senatswahlen in Tschechien haben die Oppositionsparteien ihre Mehrheit im Oberhaus des Parlaments ausbauen können. Sie holten in beiden Wahlrunden zusammen 26 von 27 neu zu besetzenden Sitzen, wie die nationale Statistikbehörde am Sonntag mitteilte. Die konservativ-liberale Opposition kann damit weiterhin Verfassungsänderungen durch die populistische Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis verhindern.

TOKIO. Japan wirft China eine Verletzung seiner Hoheitsgewässer im Ostchinesischen Meer vor. Zwei Boote der chinesischen Küstenwache seien am Sonntag in das Gebiet eingedrungen, teilte die japanische Küstenwache mit. Dies sei das 21. Mal in diesem Jahr und das erste Mal seit Ende August gewesen, dass chinesische Schiffe in das Gewässer gefahren seien, das Japan für sich beanspruche.